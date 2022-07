Este martes, en medio de un punto de prensa en el Congreso, se vivió una tensa situación entre los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC) y Sergio Bobadilla (UDI), luego de que Bobadilla hiciera un comentario a media voz, justo tras su discurso.

En detalle, Cariola había dado declaraciones a los medios, cediendo posteriormente el espacio a diputados de la oposición. A través de micrófono, se escuchó cómo Bobadilla espetó: “Ahora hablamos en serio“.

Inmediatamente, la parlamentaria increpó al gremialista: “Lo escuché. Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio ¿Qué dijo? ¿Que ‘ahora hablamos en serio’?”. Bobadilla se le acercó para indicar que habría dicho “hablemos serios“, a lo que Cariola contestó: “¿Por qué, usted cree que yo no hablo en serio?”

El representante UDI replicó entonces: “Yo no me refería a ti“, algo a lo que la diputada reaccionó: “Ah, ok. Más respeto, diputado“. Lo que fue respondido por el diputado con un gesto de desentendimiento.

Posteriormente, Karol Cariola compartió el momento a través de su Twitter, consignando: “El diputado Bobadilla es valiente para hablar por la espalda, pero cuando lo encaran es incapaz de reconocerlo“.