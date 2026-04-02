Kaiser y Parisi en tribunales tras querella por injurias y calumnias presentada por el exdiputado: Estos fueron sus descargos

El excandidato del PDG, Franco Parisi, y el timonel del PNL, Johannes Kaiser, acudieron hasta el Centro de Justicia en el marco de la querella por injurias y calumnias presentada por el exdiputado en el contexto de la carrera presidencial.

Durante este jueves, el excandidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, y el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, acudieron hasta el Centro de Justicia.

Cabe recordar que durante la carrera presidencial el entonces diputado y candidato Kaiser presentó una querella por injurias y calumnias contra el economista, luego de que el libertario acusara que Parisi cuestionó que recibiera asignación parlamentaria, señalando que “es una corrupción lo que está haciendo”. Esto conllevó trasladar el debate hasta tribunales.

La audiencia fue dirigida por el magistrado Juan Carlos Valdés en la sala 403 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. En dicha instancia, el abogado de Kaiser, Maximiliano Murath, planteó que su representado se abría a la posibilidad de que Parisi pidiera disculpas.

A lo que Parisi, según publicó La Tercera, accedió. “Mi intención nunca fue injuriar ni achacar ningún delito o crimen en mis palabras. Básicamente, indicar que hay un problema en el sistema que es injusto para el resto de los candidatos a la presidencia. En ningún caso quise injuriar ni perjudicar la honra de la persona que está siendo en este momento receptor de estas disculpas”, expresó.

Al consultarle el magistrado Valdés a Kaiser si aceptaba las disculpas de su excontendor en los comicios presidenciales, respondió: “Señoría, mire, en su momento se presentó incluso un proyecto de ‘ley Kaiser’. Se individualizó a mi persona como el representante de toda una forma o tipo de corrupción. Señoría, creo que no es satisfactorio simplemente plantear que esto habría sido dentro de lo que es la legítima crítica política, porque no lo es”.

“La legítima crítica política no individualiza en una persona, en primer lugar. En segundo lugar, no hace creer a la opinión pública que esa persona no es honrada, que en esa persona no puede confiarse en razón de su uso de recursos públicos y que ese uso de recursos públicos sería ilegítimo. (…) Y en ese sentido, señoría, me parece que es insuficiente todavía la oferta de la contraparte”, subrayó Kaiser.

El citado medio consignó que el representante de Kaiser planteó la posibilidad de realizar una conferencia de prensa en la que Parisi expresara disculpas públicas.

“Que diga que lo que aparece en la prensa lo dijo él. Y que, por lo tanto, a partir de esos dichos pida disculpas públicas”, manifestó Murath.

Por su parte, el abogado de Parisi, Mauricio Pavez, remarcó que les interesaba llegar a un acuerdo con el fin de “ahorrarle tiempo al tribunal”. No obstante, precisó: “Hay dichos que no coinciden ni siquiera con los reportes de prensa que se indicaron, porque el señor Parisi nunca lo ha tratado de corrupto, sino que fue el titular de la nota y, si se escuchan los audios, jamás fueron esos los dichos. Por lo tanto, si es que estiman pertinente, se puede manifestar que él nunca lo ha tratado de esa forma. Pero decir algo que no dijo es un problema, porque efectivamente lo que se dijo fue que podía ser tentativo de corrupción”.

Finalmente, no se zanjó un acuerdo respecto a la redacción del mensaje que debía señalar Parisi, puesto que no reconoció que imputó hechos de corrupción a Kaiser, por lo que se fijó una nueva audiencia con el objeto de redactar un texto de disculpa acordado. En caso de no lograrlo, el juez Valdés en esa misma audiencia acordará la apertura de un juicio simplificado.

La próxima audiencia se realizará el 14 de mayo. A la salida de la audiencia, Kaiser detalló: “Para que se pudiese llegar a un acuerdo se requiere que la parte querellada reconozca, primero, que cometió un acto reprochable y lo reconozca sin ambages, y que pida disculpas públicas por haber cometido ese acto reprochable ya reconocido”.