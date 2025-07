Kaiser vuelve a arremeter tras cuestionados dichos sobre el golpe de Estado: “No tengo vergüenza de lo que represento”

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a sus polémicos dichos emitidos en un programa televisivo, en el que aseguró que “sin dudas” apoyaría un nuevo golpe de Estado “con todas sus consecuencias” si es que se repiten las circunstancias de 1973.

Sus dichos fueron criticados duramente por parte del oficialismo, desde donde cuestionaron los lineamientos democráticos de su candidatura.

Al respecto, a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Kaiser señaló que “yo no se por que andan todos tan nerviosos en la izquierda. Yo dije claramente que apoyaría un pronunciamiento militar, si se repitiese la situación de 1973“.

“Debo suponer que pretenden llevarnos a esa situación? Que quieren formar de nuevo aparatos armados, hambrear a Chile y violar el estado de derecho? Que van a intentar imponer la dictadura del proletariado?”, añadió.

Tres minutos después, volvió a publicar: “Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo al menos no le miento sobre quién soy, lo que pienso y lo que quiero para Chile“.

“No tengo vergüenza de lo que represento y eso es lo que me hace esencialmente distinto a la candidatura del oficialismo“, remató el abanderado del Partido Nacional Libertario.

