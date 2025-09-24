Kaiser asegura que “el Presidente Boric afixió la candidatura de Michelle Bachelet” a la ONU tras atacar a Estados Unidos

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario ya había manifestado su descontento con la idea de la postulación hace un par de semanas, por lo que ratificó esa postura nuevamente.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó este miércoles la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante su intervención en la 80° Asamblea de la organización.

Además, apuntó directamente a Boric por “asfixiar” la postulación de la expresidenta, luego de “atacar” a Estados Unidos.

“Yo no seguiría respaldando esa candidatura evidentemente, yo dije que no la apoyaría y eso es efectivamente lo que es mi decisión. Ahora no creo que sea necesario retirar apoyo porque ya Gabriel Boric hizo inviable su candidatura al atacar de la manera en que lo hizo a los Estados Unidos en el foro de las Naciones Unidas”, sostuvo.

En la misma línea, indicó que “si hay alguien que entró en la rúbrica de no me ayude tanto compadre, fue el Presidente Boric, que literalmente asfixió la candidatura de Michelle Bachelet“.

“Una presidencia de Michelle Bachelet sin duda que significa un prestigio para Chile en razón de su calidad chilena, pero no va a corregir el déficit y las deficiencias que tienen las Naciones Unidas y por lo demás eso significa que probablemente terminemos después del mandato con una mala impresión internacional al respecto de Chile”, indicó.

“Así es que para que vean, el riesgo está”, puntualizó.