“Una renuncia formal no es una renuncia espiritual”: Kaiser cuestiona anuncio de eventual suspensión de militancia de Jara al PC

El diputado sostuvo que la desvinculación legal no garantiza un distanciamiento ideológico y puso en duda la independencia que Jara pretende demostrar frente a la ciudadanía.

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, puso en duda la efectividad de una eventual suspensión o renuncia de Jeannette Jara a su militancia en el Partido Comunista (PC), en medio de la campaña presidencial.

“No creo necesariamente que exista una posibilidad de desconectarse tan rápidamente de 30 años de historia personal”, afirmó Kaiser, en referencia a la exministra y actual candidata presidencial, quien ha señalado que podría suspender su afiliación para “dar señales claras” de independencia frente a la ciudadanía.

El diputado enfatizó que Jara fue nominada por el PC precisamente por su lealtad al partido y subrayó que una renuncia formal no implica un distanciamiento ideológico.

“Una renuncia formal no es una renuncia espiritual, y el problema que nosotros tenemos es con un ideario, no con un documento en el Servel”, sostuvo.

El parlamentario también criticó la intención de Jara de gobernar “a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”, señalando que la historia y el vínculo ideológico de la candidata con el PC podrían seguir condicionando su eventual gobierno.