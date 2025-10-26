Kaiser anuncia auditoría al Estado si llega a La Moneda: “No creo que las cifras que nos han dado sean correctas”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario puso en duda la información que ha entregado el Gobierno sobre las cuentas fiscales. Además, aseguró que bajo un mandato suyo apostará por "volver a ser el jaguar de Latinoamérica".

El candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntó a que en un eventual gobierno realizaría una auditoría sobre el presente del Estado, pues no cree en las cifras que entrega.

“Este Gobierno no es capaz de pagar sus cuentas. Este gobierno tiene las cuentas totalmente desordenadas. De hecho, vamos a tener que reordenar nuestro programa una vez que entremos y hagamos la auditoría del Estado, porque no creo que las cifras que nos han dado sean correctas”, aseguró Kaiser en el debate de Canal 13.

Asímismo, aseguró que bajo su mandato apostaría por reimpulsar la economía con el fin de volver a ser “el jaguar de Latinoamérica”, como acuñó en los 90 el diario El Mercurio.

“Podemos recuperar nuestra economía, podemos echar a andar el empleo, podemos hacer todo lo que sea necesario para volver a ser el jaguar de Latinoamérica pero tenemos que hacerlo con seriedad”, agregó.