Kaiser arremete contra el PDG: “No puedes poner a Pamela Jiles con el señor Javier Olivares en una bancada y pensar que va a funcionar”

Por CNN Chile

24.11.2025 / 09:51

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario además acusó que el Partido de la Gente no tiene "quilla ideológica" ni tampoco tiene definición del "tipo de sociedad que quiere".

El diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al escenario político, a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos) del próximo 14 de diciembre.

En conversación con Radio Infinita, Kaiser fue consultado por el resultado del Partido de la Gente, colectividad que logró el tercer lugar en la elección presidencial -de la mano de Franco Parisi– y además consiguió 14 diputadas y diputados.

Al respecto, Kaiser aseguró que “el PDG no es un partido ideológico. Y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados, es que dices ‘ni fachos ni comunachos’, pero los proyectos de ley que entran y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos, tienen un alma política”.

“Entonces tienes que estar a favor o en contra. Y es una cuestión binaria, porque la abstención se calcula como voto en contra”, añadió.

En esa misma línea, sostuvo que “ahí se generan tensiones que una formación que no tiene quilla ideológica –que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere– no soporta. No aguanta”.

“Tú no puedes poner a Pamela Jiles -con toda su historia política y que además me cae muy bien ella- con el señor (Javier) Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar“, remató el exabanderado presidencial.

