Juzgado de Valparaíso amplía detención de reos fugados de penal local

La medida también rige para el conductor del vehículo en que fueron capturados. Los tres sujetos, condenados e imputados por homicidio, serán trasladados a una cárcel de alta seguridad.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la ampliación de la detención de los tres reclusos que se fugaron de la cárcel de la ciudad el jueves 14 de agosto. La audiencia para formalizar esta medida quedó agendada para las 11:00 horas del martes 26 de agosto.

La misma disposición judicial aplicó para Nelson Orellana (57), el chofer del automóvil en el que trasladaban a los prófugos, quien fue detenido junto a ellos en un control vehicular realizado en un peaje de Vallenar, en la Región de Atacama.

Traslado a recinto de alta seguridad

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno, los tres reclusos cumplirán sus condenas previas en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas). Asistirán al control de detención del próximo martes de manera telemática.

Según reportó La Tercera, los evadidos, identificados como Juan González Quezada, Jairo González Miranda y Claudio Fornes Vicuña, permanecieron ocho días prófugos. Para escapar, cortaron los barrotes de sus celdas y usaron una tirolesa artesanal anclada al techo del módulo y a un vehículo que los esperaba en el exterior.