Juzgado de Los Lagos accedió a petición para demoler estructuras en predio de Julia Chuñil

Se trata de una vivienda y una bodega.

El Juzgado de Garantía de Los Lagos accedió a la solicitud del Ministerio Público para demoler las estructuras ubicadas en el predio de Julia Chuñil.

En detalle, se trata de una vivienda y una bodega. Esta última es relevante porque hace algunos días atrás se confirmó el hallazgo de sangre humana al interior de la bodega, en la comuna de Máfil.

Estas diligencias permitirían encontrar el cuerpo de la mujer, quien fue vista por última vez en los alrededores de la vivienda en noviembre de 2024.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Chuñil habría sido asesinada por sus hijos.

Según los antecedentes entregados en la formalización, se habría producido una discusión en la vivienda de la mujer y uno de sus hijos -Javier Troncoso Chuñil- la habría ahorcado, dándole muerte.

Se investiga que los hijos la habrían trasladado a otro lugar al interior del predio, enterrándola en el lugar.

Con la demolición de estas estructuras, se busca obtener mayores antecedentes sobre el contexto en el que desapareció la mujer, así como lograr encontrar su cuerpo.