País Julia Chuñil

Juzgado de Los Lagos accedió a petición para demoler estructuras en predio de Julia Chuñil

Por CNN Chile

27.01.2026 / 10:33

{alt}

Se trata de una vivienda y una bodega.

El Juzgado de Garantía de Los Lagos accedió a la solicitud del Ministerio Público para demoler las estructuras ubicadas en el predio de Julia Chuñil.

En detalle, se trata de una vivienda y una bodega. Esta última es relevante porque hace algunos días atrás se confirmó el hallazgo de sangre humana al interior de la bodega, en la comuna de Máfil.

Estas diligencias permitirían encontrar el cuerpo de la mujer, quien fue vista por última vez en los alrededores de la vivienda en noviembre de 2024.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Chuñil habría sido asesinada por sus hijos.

Según los antecedentes entregados en la formalización, se habría producido una discusión en la vivienda de la mujer y uno de sus hijos -Javier Troncoso Chuñil- la habría ahorcado, dándole muerte.

Se investiga que los hijos la habrían trasladado a otro lugar al interior del predio, enterrándola en el lugar.

Con la demolición de estas estructuras, se busca obtener mayores antecedentes sobre el contexto en el que desapareció la mujer, así como lograr encontrar su cuerpo.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

Mundo "Lo peor de lo peor": EE.UU. revela lista de los 42 chilenos que figuran entre los peores criminales arrestados por el ICE
Gregory Bovino, comandante del ICE, es retirado de Minneapolis tras controversia por dos muertes de civiles
IPSA abre al alza y se acerca a los 11.600 puntos tras nuevo récord en la Bolsa de Santiago
Alcaraz y Zverev protagonizarán la primera semifinal del Australian Open 2026: ¿Cuándo juegan?
"Poco elegante": Trinidad Steinert recibe dura crítica de exlíder de fiscales por contacto anticipado en su designación en Seguridad
Juzgado de Los Lagos accedió a petición para demoler estructuras en predio de Julia Chuñil