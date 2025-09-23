Justicia ordena al Gobierno de Trump restaurar US$ 500 millones en fondos federales a la UCLA

La jueza federal de distrito Rita Lin, en San Francisco, concedió una medida cautelar preliminar este lunes, al considerar que el Gobierno probablemente violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige pasos y explicaciones específicas para recortes de fondos federales.

(CNN En Español – CNN Chile) — Una jueza federal ordenó al Gobierno de Trump restaurar US$ 500 millones en subvenciones federales que había congelado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La jueza federal de distrito Rita Lin, en San Francisco, concedió una medida cautelar preliminar este lunes, al considerar que el Gobierno probablemente violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige pasos y explicaciones específicas para recortes de fondos federales. En lugar de ello, el Gobierno notificó a la UCLA con cartas estandarizadas en las que señalaba que varias subvenciones de diferentes agencias estaban suspendidas, sin ofrecer detalles concretos.

En agosto, la UCLA anunció que el Gobierno de Trump había suspendido US$ 584 millones en subvenciones federales por presuntas violaciones de derechos civiles relacionadas con antisemitismo y acción afirmativa.

Ese mismo mes, Lin emitió un fallo que permitió la restauración de US$ 81 millones en subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencia, al determinar que esos recortes habían violado una orden preliminar de junio en la que exigió a la agencia restituir decenas de subvenciones que había cancelado a la Universidad de California, que administra 10 campus en el estado.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaban comentarios sobre el fallo de este lunes.

El Gobierno de Trump ha usado su control de los fondos federales para impulsar reformas en universidades de élite, la llamada Ivy League, que el presidente critica como dominadas por el liberalismo y el antisemitismo. También ha abierto investigaciones sobre programas de diversidad, equidad e inclusión, argumentando que discriminan a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses.

Dos instituciones de la Ivy League, Columbia y Brown, alcanzaron acuerdos para preservar su financiación, que había sido retenida por el Gobierno de Trump bajo reclamos similares de no haber hecho lo suficiente para responder al antisemitismo en sus campus.

En el caso de Harvard, que interpuso una demanda por los recortes, un juez federal determinó a principios de septiembre que la congelación de fondos equivalía a represalia ilegal por la negativa de la universidad a aceptar las exigencias del Gobierno de Trump.

El Gobierno de Trump había propuesto resolver su investigación sobre la UCLA mediante un pago de US$ 1.000 millones por parte de la institución. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, lo calificó de intento de extorsión.

La UCLA afirmó que un pago de ese tamaño “devastaría” a la institución.

El fallo de este lunes se refiere a cientos de subvenciones de investigación médica de los Institutos Nacionales de Salud que incluyen estudios sobre tratamiento del párkinson, recuperación de cáncer, regeneración celular en nervios y otras áreas que, según los líderes del campus, son clave para mejorar la salud de los estadounidenses.