Justicia obliga a Santiago a concretar compra de exclínica Sierra Bella: Se incribirá escritura en Conservador de Bienes Raíces

La decisión fue cuestionada por el alcalde Mario Desbordes, quien acusó una mala gestión anterior y aseguró que el inmueble “no le sirve para nada”.

Este martes la justicia ordenó la inscripción de la escritura pública de la compraventa de la exclínica Sierra Bella en el Conservador de Bienes Raíces para concretar su traspaso a la Municipalidad de Santiago.

Esto luego de que el 19.º Juzgado Civil de Santiago acogiera el reclamo de la Inmobiliaria San Valentino SpA, que a través de un comunicado, sostuvo que el contrato de la compra es “plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda”.

El valor del inmueble fue establecido por más de $8.200 millones.

La molesta del alcalde Desbordes

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, había manifestado su intención de apelar a la decisión, luego de que el tribunal ordenara su compra el pasado 9 de septiembre.

“No me queda más que lamentar una resolución judicial que nos parece completamente equivocada”, expresó en conversación con CNN Chile.

El jefe comunal además acusó una “pésima gestión anterior” y aseguró que el inmueble actualmente “no le sirve para nada“, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar un centro de salud comunal, como se pretende.

Cabe recordar que la compraventa de la exclinica generó amplio debate debido al precio tasado durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler, desencadenado incluso una investigación por parte de Fiscalía, que eventualmente fue cerrada. Por lo que la operación permanecía trabada desde enero de 2023.

Ahora, según la inmobiliaria, el siguiente paso es iniciar el procedimiento de cobro del precio total “junto a los graves daños causados“.