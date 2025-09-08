Justicia falló a favor de minera que despidió a trabajadora: Había arrojado positivo a test de drogas

A pesar que el tribunal de primera instancia había fallado a favor de la exfuncionaria, la Corte de Apelaciones de Iquique revocó dicha resolución.

La Corte de Apelaciones de Iquique revocó un fallo de primera instancia y falló a favor de la desvinculación de una trabajadora de una minera que dio positivo a un test de drogas.

Según lo informado por El Mercurio, el tribunal de alzada revocó la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, quien había fallado a favor de la trabajadora despedida desde Compañía Minera Teck Quebrada.

La funcionaría había arrojado positivo a un examen en que se detectó el metabolito de la cocaína “benzoilecgonina“.

En una primera instancia, el tribunal había estimado que la desvinculación había sido discriminatoria dado que se podría vincular con el consumo de té de coca.

No obstante aquello, la Corte de Iquique estimó que “reseulta cabalmente demostrado que los hechos en que incurrió la demandante configuran tanto un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, de acuerdo a lo que establece el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, pues las obligaciones y prohibiciones cuyo incumplimiento atribuye la demandada están expresa y claramente reguladas en su contrato de trabajo y en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, como también un acto o imprudencia temeraria que afecta a la seguridad o a la actividad de los trabajadores”.

Desde Teck aseguraron que la sentencia “confirma que actuar con firmeza frente a situaciones que puedan poner en riesgo a nuestros equipos es parte del compromiso que tenemos con entornos laborales seguros, responsables y alineados con la normativa vigente”.

A su vez, la abogada de la trabajadora, Daniela Chacana, señaló que el fallo “no se ajustó a derecho” y que presentarán un recurso de unificación de jurisprudencia en la Corte Suprema.