Justicia condena a supermercado de Quirihue por vender alimentos contaminados: Varias personas se intoxicaron

En 2023, algunas personas sufrieron intoxicaciones leves, vómitos y diarrea tras comprar productos alimenticios en dicho recinto de la Región del Ñuble.

La justicia condenó a un supermercado de Quirihue, en la Región de Ñuble, por vender productos alimenticios contaminados.

Detalles de la condena

La Corte de Apelaciones de Chillán condenó al Supermercado La Colérica de Quirihue a pagar una multa de casi $7 millones, luego de que algunos consumidores se intoxicaran tras comprar y consumir productos contaminados.

El caso se remota a octubre de 2023, cuando el recinto desratizo, desinfecto y sanitizó, para lo cual contrató a una empresa externa que usó productos químicos como Cyperkill, un insecticida para controlar plagas, junto a amonio cuaternario, entre otros.

Sin embargo, una vez terminada la limpieza, algunos consumidores y consumidoras compraron pollo y pan, los cuales tenían olor a cloro. Al prepararlos y consumirlos, varios de ellos sufrieron intoxicaciones leves, vómitos y diarrea.

Los afectados alertaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), quienes, tras conocer los antecedentes del hecho, decidieron interponer una denuncia ante la justicia, la cual finalmente condenó al supermercado por haber infringido la Ley del Consumidor.

Paralelo a la denuncia del Sernac, la Seremi de Salud del Ñuble realizó una investigación, determinando que el recinto infringió el Código Sanitario debido a una inadecuada refrigeración, higiene y comercialización de alimentos.

Félix Mercado, director Regional del Sernac, resaltó la importancia de que las personas sean también fiscalizadores activos, informando situaciones que ponen en riesgo su salud. “La ley establece el derecho a la seguridad en el consumo y obliga a las empresas a ofrecer productos y servicios que no dañen la salud de las personas o impliquen algún riesgo”.