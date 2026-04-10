Nuevo hallazgo en Caso Julia Chuñil: Encuentran restos humanos en su casa en Máfil

El avance en la investigación se informó en el contexto de revisión de cautelares de los imputados en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

La Fiscalía Regional de Los Ríos reveló este jueves el hallazgo de una osamenta humana en el terreno donde vivía Julia Chuñil Catricura, en el sector Huichaco de la comuna de Máfil.

El antecedente fue dado a conocer durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres hijos de Julia Chuñil.

¿Qué dijo Fiscalía sobre el hallazgo?

Según expuso la fiscal regional Tatiana Esquivel, los restos fueron encontrados a unos 50 metros de la casa de la víctima.

Los imputados enfrentan cargos por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

Durante la audiencia, la persecutora detalló que “la muestra ósea analizada presenta un 100 por ciento de correspondencia con ADN humano”. En esa línea, explicó que todo el material genético detectado en la muestra corresponde a humano, sin mezcla relevante con otras especies.

La osamenta será sometida ahora a un peritaje de ADN para establecer su identidad, en una diligencia que podría resultar clave para el avance de la investigación.