Jugador de Deportes Copiapó queda con prohibición de acercarse a Ernesto Llorca tras incidente en el partido

El futbolista de Deportes Copiapó, Jairo Coronal, fue imputado por “lesiones leves” en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios, tras agredir a Ernesto Llorca, miembro del cuerpo médico de la Universidad de Concepción.

Durante el duelo entre Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción se registró una serie de incidentes.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), un jugador de Deportes Copiapó fue detenido por su participación en los disturbios ocurridos en el segundo tiempo del partido. Se trata de Jairo Coronal, de nacionalidad uruguaya, quien agredió a un integrante del cuerpo técnico de la Universidad de Concepción.

El comisario Rodrigo Parras, de la Bicrim de Copiapó, explicó que se realizaron diversas diligencias, incluyendo la revisión de cámaras y la toma de declaraciones de testigos.

“Tras las indagatorias, se logró acreditar que las lesiones fueron provocadas en virtud de una riña que se produjo en el sector del banco de la Universidad de Concepción, en el minuto 40 del segundo tiempo, hecho que provocó la suspensión del encuentro”, detalló.

Este domingo, la Fiscalía Local de Copiapó formalizó al deportista, imputándole el delito de “lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios“. El tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El fiscal Luis Miranda indicó que se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, “ocasión en que el jugador deberá presentarse, estando ya notificado por el tribunal”, y agregó que el atleta recuperó su libertad.