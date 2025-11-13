Jueza Irene Rodríguez presenta alegatos ante Corte de Apelaciones por polémica fuga de sicario del Rey de Meiggs

La audiencia se enmarca en un proceso administrativo y penal que evalúa la responsabilidad de la jueza en el error que permitió la salida del penal de Santiago 1 del imputado, pese a que se había decretado su prisión preventiva.

La jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Rodríguez, junto a su abogado Silverio Fuentes, llegó este jueves hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar sus alegatos en medio de la indagatoria del caso de la liberación de Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato de José Reyes, conocido como “el Rey de Meiggs”.

Del error a la investigación

El incidente ocurrió el 10 de julio, cuando un error en la redacción del nombre del imputado —conocido en esos días como Osmar Ferrer— permitió que Mejía saliera del penal Santiago 1 a pesar de que se había decretado su prisión preventiva.

Rodríguez, suspendida temporalmente de sus funciones, figura como imputada en el proceso penal a cargo del fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Alegatos y defensas

Durante la audiencia de este jueves, el abogado Fuentes expuso ante un pleno de 24 ministros encabezado por Fernando Carreño, presidente de la Corte, los argumentos en defensa de Rodríguez para evitar sanciones administrativas.

Paralelamente, Marcelo Barrios presentó los alegatos de Katherine Herrera, la auxiliar administrativa del juzgado que también enfrenta un sumario por su participación en la liberación de Mejía, consignó La Tercera.

Tras más de una hora de presentaciones, los magistrados se retiraron a deliberar.

Según fuentes judiciales, el fallo podría conocerse en unos 10 días y aún sería susceptible de apelación ante la Corte Suprema.

Investigación en curso

Durante los próximos 180 días se desarrollará la investigación formal, período en el que se evaluarán las responsabilidades de la jueza y la funcionaria involucrada, así como los procedimientos que permitieron la liberación del imputado.

Desde el Poder Judicial aclararon que la causa se mantiene en reserva y que solo se dará a conocer plenamente cuando quede ejecutoriada.

Rodríguez no realizó declaraciones tras la audiencia.