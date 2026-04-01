Juan Villarzú, expresidente ejecutivo de Codelco y exministro Segpres, muere a los 81 años

Villarzú enfrentaba una enfermedad de carácter degenerativo desde hace años, situación que no le impidió continuar trabajando como consultor senior en la empresa la consultora Sapag.

El economista y exministro de Estado Juan Villarzú murió este miércoles a los 81 años.

Villarzú enfrentaba una enfermedad degenerativa desde hace años, situación que no le impidió continuar trabajando como consultor senior en la empresa la consultora Sapag.

Trayectoria de Juan Villarzú

Con una formación como ingeniero comercial en la Universidad de Chile y estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, Villarzú desarrolló una extensa carrera en el ámbito económico y gubernamental.

Su trayectoria incluyó un rol relevante durante los años 90, cuando en 1994 fue nombrado presidente ejecutivo de Codelco por el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Dos años más tarde, pasó a integrar el gabinete como ministro Secretario General de la Presidencia, manteniéndose en funciones dentro de la misma administración.

A inicios de la década de 2000, regresó a Codelco bajo el gobierno de Ricardo Lagos, retomando responsabilidades en la principal empresa estatal del país.

Previamente, en la década de 1970, Villarzú había ejercido como director de Presupuestos entre 1973 y 1975, en el Ministerio de Hacienda, durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.