Juan Sutil tras controversia por sus dichos sobre la dictadura militar: “Lo ocurrido en Chile fue triste y no debe volver a suceder”

El encargado estratégico del comando presidencial de Evelyn Matthei, Juan Sutil, se refirió a la controversia que generaron sus dichos en Hoy Es Noticia de CNN Chile respecto al régimen militar.

A través de su cuenta de X, el empresario publicó: “Democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los Derechos Humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”.

¿Qué dijo Juan Sutil?

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre por qué las personas deberían votar por la abanderada presidencial de Chile Vamos, Sutil respondió: “Por varias razones. Primero, la propuesta de Matthei es una propuesta mucho más integradora. Y te voy a poner un ejemplo. Los mejores momentos de la historia de Chile, desde el punto de vista político, fue el término del gobierno militar, dictatorial, ¿no es cierto? Para mí no era una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Y eso fue una salida negociada (…) una salida democrática”.

Luego agregó que, posteriormente a esa salida, vino “todo un periodo en que floreció Chile”. Respecto al régimen militar, precisó: “No estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia, y eso fue ejemplar. Porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día, por ejemplo”.