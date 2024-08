Juan Pablo Hermosilla tira toda su artillería contra Cordero: Cuestiona su currículum profesional y le saca en cara que defendió empresas acusadas de monopolio

El letrado, que defendió a su hermano Luis, en el marco del Caso Audio, en el cual se decretó su prisión preventiva, criticó al secretario de Estado por sus dichos en la causa.

Un verdadero día de furia tuvo el abogado Juan Pablo Hermosilla en contra del gobierno y particularmente contra el ministro de Justicia, Luis Cordero.

“No le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado, respecto del cual el único organismo competente es Gendarmería y el juez de garantía”, sostuvo Cordero temprano sobre las gestiones de Hermosilla para que su hermano fuese trasladado al anexo Capitán Yáber.

Dichos que fueron duramente cuestionados por el abogado, quien lanzó toda su artillería en contra de Cordero.

“Es inaceptable que el Presidente de la República, que la Ministra del Interior y ahora el Ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el artículo 6º, no se respeten las normas sobre independencia de poderes de la Constitución y se permite hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional”, dijo el letrado.

“No le reconozco el derecho al Ministro de Justicia a hacer eso, esto es una democracia y yo creo que él es mucho más joven que yo, y él no peleó por llegar a una democracia, yo sí, yo peleé y dejé el cuero por tener una democracia”, agregó Juan Pablo Hermosilla.

El jurista no se quedó ahí y continuó: “No sé dónde estudió el Ministro de Justicia, pero me parece raro lo que dice el Ministro de Justicia porque tengo normas expresas. Tengo la ley 19.880 en su artículo 17, las letras A, B, C y F, expresamente estableciendo si lo que hicimos no fue ilícito ni escondido”.

“Entiendo que hay motivos políticos para que no trasladen a Luis donde la propia jueza dijo que debía estar. Y lo que voy a hacer entonces es ejercer todas, no me han contestado a lo que estoy pidiendo, voy a ejercer todas las acciones legales y constitucionales por este acto arbitrario por parte del gobierno. Y el ministro de justicia contesta diciendo que esto es ilícito”, afirmó.

“Entonces por eso que yo lo tomo a más tan personal en particular con el Ministro de Justicia, porque el Ministro de Justicia es abogado y su función no sólo es cumplir la Constitución, está obligado, de acuerdo al artículo 6º, a sólo actuar dentro de los márgenes constitucionales y no le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo”, aseguró.

Para posteriormente amenazar a Cordero: “Si no me va a obligar además a recordar dónde trabajaba él antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legal en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes”.

Hermosilla siguió su arremetida contra Cordero: “El Ministro de Justicia será un cargo elevado, pero es un funcionario público que está obligado por el artículo 6 de la Constitución. Y lo que ha pasado es gravísimo. No solo los comentarios del Presidente de la República, los comentarios de la Ministra del Interior posteriormente, diciendo que estaban acreditados los cohechos”.

“Bien, es abogado, entiendo que es profesor universitario. Que venga a criticar el ministro de Justicia por mi estilo de defensa en forma irónica. No sé, estará acostumbrado a que la gente le tenga susto. Yo no le tengo susto”, añadió.

“Así como uno tiene derecho con toda razón y lo critiquen por las situaciones, las cosas erradas, incluso a lo mejor delitos si lo determina la justicia.Lo que uno comete es reinteresante ver el currículum del también en la época de dictadura, cuando uno se juzgaba algo más que el prestigio cuando salía a defender causas como los degollados. No sé cuál es el currículum del ministro de Justicia en esa materia”, sostuvo.

“Me gustaría escucharlo y ver fuera si defender grandes empresas con su oficina de abogados que eran acusadas de monopolio. Si además tiene alguna trayectoria en la época de la dictadura de juzgarse el pellejo para evitar que la gente fuera dañada”, cerró.