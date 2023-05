El presidente y senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, aclaró sus dichos respecto a un eventual rechazo de la nueva propuesta de Constitución en caso de ganar “la extrema derecha“.

En esa línea, el legislador dijo que espera que “la derecha tradicional que firmó el Acuerdo por Chile no baile la música que le pone Republicanos, que quiere reventar este proceso“.

¿Qué dijo Latorre?

En entrevista con Radio Duna, Latorre expresó que “el peligro está en que si la derecha más extrema derecha logren sumar los 3/5, el texto te puede quedar peor que la Constitución del 80. Se arriesga rechazar el texto”.

Ante sus declaraciones, figuras del oficialismo llamaron a esperar los resultados del domingo 7 de mayo, donde se elegirá a los consejeros constitucionales que redactarán la nueva propuesta de Carta Magna.

Tras ello, el legislador explicó que sus dichos se referían a que “el éxito del proceso no está garantizado y va a depender de la correlación de fuerzas“.

“No he hecho un llamado a rechazar ni me voy a poner el día lunes en un escenario de rechazo, vamos a dar la pelea hasta el final, lo están haciendo nuestros expertos constituyentes. Lo que estoy diciendo es que si predomina la música que quiere el Partido Republicano, puede generar las condiciones para que fin de año fracase el proceso, que es lo que ellos quieren”, aclaró.

Finalmente, reiteró querer “aclarar que no he llamado a rechazar este texto, ni mucho menos estoy en una campaña como otros sectores a llamar a votar nulo. Estoy haciendo el llamado a que participe el pueblo de manera informada, acá hay dos listas donde están representadas desde el centro a la izquierda, que quieren cambios, que hemos firmado documentos con bases constitucionales comunes, y yo espero que la derecha tradicional que firmó el Acuerdo por Chile no baile la música que el pone Republicanos, que quiere reventar este proceso”.