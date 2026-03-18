Juan Fernández suma nueva red de conectividad 5G que beneficia a habitantes y pescadores artesanales

La instalación de una nueva antena en el aeródromo Robinson Crusoe permitirá a los más de mil residentes del archipiélago mejorar sus comunicaciones, facilitando además las labores marítimas, de turismo y la seguridad en la zona.

Hermosa vista que no todos tienen el privilegio de conocer. A unos 670 kilómetros al oeste de la costa continental de nuestro país, sus poco más de mil habitantes hoy suman un nuevo hito en un área sumamente delicada: la conectividad. A la oferta local ahora se une una nueva red que viene a fortalecer la cobertura.

“Podemos llamar, yo puedo hacer videollamadas sin ningún problema. Hablo con mis nietas, con mi hija, mi familia. No se pierde ese lazo familiar porque nosotros estamos en el medio del océano Pacífico, que es un paraíso, esto realmente es un paraíso, pero muy alejado del continente”, relata Sonia López, vecina de Juan Fernández.

Esta lejanía dificultaba la fluidez en las comunicaciones con sus seres queridos y, por qué no, la labor administrativa de la comuna. No contar con una red de estas características incluso colocaba en riesgo a los pescadores artesanales, que quedaban sin conexión en medio del océano, algo que ya quedó en el pasado. Así, la actividad pesquera es una de las más beneficiadas.

Andrés Salas, pescador artesanal y concejal de Juan Fernández, explica el impacto directo en su labor: “Aquí donde estamos en el pueblo tenemos señal, pero nosotros saliendo de la puntilla se pierde la señal. Nosotros generalmente cuando estamos en faena de pesca salimos por dos, tres días. También trabajamos con las marejadas. Como la langosta está en la orilla, tenemos que esperar que el mar esté calmo para poder tirar nuestras trampas a la orilla. Como trabajamos con las predicciones del tiempo, ya sea Windfinder, Windguru, o una infinidad de páginas que te enseñan la predicción, se van actualizando. Entonces uno sale con un pronóstico de aquí, pero al día dos ya te varía, entonces en ese sentido claro que nos facilita mucho”.

Y ante cualquier emergencia se pueden comunicar con sus familiares para solicitar ayuda, algo que antes era impensado. La antena, cuyas piezas salieron por barcaza desde Valparaíso, está instalada en el aeródromo Robinson Crusoe y desde ahí entrega conectividad al archipiélago y sus alrededores.

Para el alcalde de la comuna, Pablo Manríquez, este avance “da la seguridad de la conexión a través de las distintas actividades laborales que realizan hoy día en Juan Fernández. El sector primario en la pesquería de la langosta, el sector turístico también, como la pesca deportiva, hacen que las personas puedan alejarse a trabajar pero siempre estar conectados. Eso le da una mayor seguridad a los vecinos y vecinas cuando sus familiares realizan su actividad. Eso evidencia hoy en día a que Juan Fernández está teniendo la equidad territorial que necesitaba a través de una conexión que nosotros como fernandezianos necesitábamos haciendo soberanía en nuestro país”.

En la misma línea, el Consejero del Mar de Juan Fernández, Marcelo Rossi, destaca que “tener una oferta aparte de la que llegaba antes, nos complace mucho y nos eleva el nivel para también poder trabajar con turistas. Por ejemplo, el otro día veníamos saliendo de Bahía Padre, donde está la antena, y alguien se comunicaba con su señora, su familia: ‘ya llegué a la isla, estoy aquí disfrutando’, todo eso en directo. Eso es conectividad y eso es lo que Juan Fernández necesita”.

Conectividad que ya está 100% operativa, al igual que las otras 365 localidades obligatorias adjudicadas por WOM en el proyecto 5G, que incluye lugares tan remotos como la Antártica, pasando por Isla de Pascua, Caleta Los Pozos y ahora el archipiélago de Juan Fernández.

La Chief Corporate Affairs Officer de WOM, María Paz Cerda, señala que “llegar a la Antártica, llegar a Isla de Pascua, llegar a Juan Fernández, a lugares en que no tuvieron conexión históricamente, para nosotros es una labor de nuestro ADN, es algo que queríamos hacer y es parte de nuestro compromiso con el proyecto 5G. Era nuestro compromiso llegar a las localidades obligatorias, conectar a los que no estaban conectados, llegar a poblaciones que lo necesitaban y creemos que con eso estamos mejorando la calidad de vida de esas personas, les estamos permitiendo estar integrados al resto del país y eso a nosotros nos llena de satisfacción”.

Son más de seis mil las antenas a lo largo de todo el país, muchas de ellas con estas características, que buscan acercar a territorios que históricamente han quedado al margen de los grandes avances tecnológicos. Ahora se espera disminuir la brecha digital.