“No tengo las mismas condiciones”: Joven en silla de ruedas denuncia que debió arrastrarse para acceder a estaciones del Metro

El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, expone graves fallas en los protocolos de asistencia del sistema capitalino. No obstante, la empresa de transporte aseguró estar revisando los procedimientos tras lo ocurrido.

Una grave denuncia contra el Metro de Santiago generó indignación en redes sociales este fin de semana, luego de que una joven discapacitada compartiera videos en los que muestra que debió arrastrarse en las escaleras de dos estaciones para desplazarse por el sistema de transporte capitalino.

Josefa Farías, profesora de biología, quien está en silla de ruedas, denunció que debió arrastrarse por la falta de ascensores en funcionamiento y la nula asistencia por parte del personal de seguridad del Metro.

¿Qué pasó?

Los hechos ocurrieron el sábado 12 de abril en las estaciones Parque Almagro (Línea 3) y Escuela Militar (Línea 1), donde, según el testimonio de Farías, se encontró con ascensores fuera de servicio y sin la posibilidad de recibir apoyo para acceder o salir del andén.

En un video viralizado, se ve claramente cómo la joven debe descender por las escaleras del recinto, exponiéndose a lesiones físicas.

“Finalmente, tuve que bajar arrastrándome por tres escaleras que son enormes. Tenía que usarlas, no tenía otra opción”, relató visiblemente afectada.

La joven explicó que cambiar de estación no era una alternativa viable, ya que las calles cercanas se encuentran en mal estado y representan un riesgo mayor para su seguridad. “Ya me he caído muchas veces. Irme por la calle es súper peligroso”, advirtió.

Además, denunció que tras llamar a la sucursal para pedir ayuda, le indicaron que enviarían personal de apoyo, lo cual nunca ocurrió. Posteriormente, las llamadas dejaron de ser contestadas.

En un segundo video, grabado horas después, Farías afirmó haber vivido una experiencia similar en la estación Escuela Militar, donde nuevamente se encontró con un ascensor inhabilitado y ningún tipo de asistencia.

“Es el segundo del día. El personal simplemente no quiso ayudarme”, lamentó.

“Yo también pago mi pasaje. No hay una tarifa más baja por no poder usar el servicio completo. Pago lo mismo que todos, pero no tengo las mismas condiciones”, criticó.

La denuncia ha encendido el debate sobre accesibilidad en el transporte público, especialmente considerando que la Ley 20.422 obliga a los servicios públicos y privados a garantizar condiciones adecuadas para las personas en situación de discapacidad.

“Las personas que usamos silla de ruedas no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo acceso“, puntualizó Josefa en el registro.

View this post on Instagram A post shared by Josefa (@josefafarias)

¿Qué respondió Metro de Santiago?

Ante la viralización de los videos, Metro de Santiago entregó una declaración oficial reconociendo el incidente y lamentando lo ocurrido.

“Ofrecer un servicio de transporte de calidad a todos y todas es algo que nos preocupa día a día. Por eso lamentamos profundamente la situación que reportó Josefa el día de ayer”, señalaron en un comunicado, según consignó T13.

Respecto a lo ocurrido en Parque Almagro, Metro informó que uno de los tres ascensores de la estación estuvo fuera de servicio durante tres horas, entre las 10:30 y las 13:30 horas, precisamente cuando Farías intentó utilizarlo.

En cuanto a la estación Escuela Militar, indicaron que los dos ascensores a cargo de Metro estaban operativos, pero que el ascensor requerido para el ingreso a nivel de calle pertenece a la empresa Subcentro, y no está bajo su administración directa.

La empresa añadió que realiza inspecciones y mantenciones de manera permanente para evitar fallas en sus sistemas de transporte vertical, y recalcó que cuenta con protocolos de asistencia para personas con movilidad reducida.

No obstante, admitieron que estos protocolos serán revisados a raíz del caso denunciado.