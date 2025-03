Joven sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza tras procedimiento en peluquería de Quilpué

El incidente ocurrió el 21 de febrero cuando la joven acudió al establecimiento para realizarse un corte de cabello y una decoloración. Sin embargo, durante el procedimiento, se utilizó un dispositivo de calor conocido como climazón, que causó quemaduras severas en la cabeza y cuello de la víctima.

Un tratamiento estético terminó en tragedia para una joven que sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza y la pérdida de parte de su cuero cabelludo tras acudir a una peluquería en Quilpué, región de Valparaíso.

El incidente tuvo lugar el pasado 21 de febrero en la peluquería “Nova Vitta”, ubicada dentro del Mall de Quilpué. La joven había elegido el lugar por su cercanía y las buenas referencias que encontró en redes sociales, sin imaginar las graves consecuencias que sufriría.

“Elegí este lugar por su ubicación y porque en su Instagram tenía buenos comentarios. Sin embargo, salí con quemaduras de segundo grado profundas en mi cabeza“, relató en su cuenta de Instagram.

El uso de una máquina de calor habría provocado la lesión

Según denunció, el daño se produjo cuando le aplicaron calor con una máquina conocida como climazón, lo que le generó severas lesiones en la cabeza y el cuello.

Con el paso de los días, la piel afectada comenzó a deteriorarse y, el 7 de marzo, sufrió el desprendimiento total de la zona dañada de su cuero cabelludo.

Su familia decidió regresar a la peluquería en busca de explicaciones y documentó la situación en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, se observa al padre de la joven sosteniendo un mechón de cabello completamente desprendido, junto con la piel afectada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por peluquería mall quilpué (@peluqueriamall)

En conversación con Chilevisión, la afectada narró lo ocurrido: “Me instalan en este artefacto que produce calor, comienzo a sentir mucho calor en mi cabeza, me retiro de la máquina inmediatamente y pido ayuda a las peluqueras presentes, quienes no me prestaron primeros auxilios“.

A pesar de la gravedad de la quemadura, la estilista a cargo solo retiró el producto y finalizó el procedimiento, ofreciendo un descuento del 50% como compensación.

“En el momento no sentí nada, la quemadura fue tan profunda que afectó hasta el tejido nervioso. Nadie espera salir de una peluquería sin pelo”, expresó.

Diagnóstico médico confirmó la gravedad de las quemadura

Tras lo ocurrido, la familia buscó atención médica y recibió un diagnóstico que confirmó la magnitud del daño: una quemadura de tercer grado de 5×4 centímetros en la región parietal, con tejido esfacelado y signos de infección.