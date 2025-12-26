País región de ñuble

Joven boliviano muere ahogado en el río Ñuble: habría consumido alcohol antes de ingresar al agua

Por CNN Chile

26.12.2025 / 10:51

{alt}

El hombre de 24 años falleció en el sector de la Ruta 5 Sur, en Chillán.

Un hombre de 24 años y de nacionalidad boliviana murió ahogado la tarde del jueves en el río Ñuble, a la altura de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Chillán.

La víctima fue identificada como Juan José Echeverría Mamani, cuyo cuerpo fue rescatado por personal de Bomberos tras un operativo en el sector.

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, el joven habría estado consumiendo alcohol antes de ingresar al agua.

El subprefecto Raúl Sánchez, de la Brigada de Homicidios de Chillán, señaló que “conforme a los antecedentes reunidos por los detectives, se estableció que la víctima se encontraba compartiendo con su familia en la ribera del río”.

Según los antecedentes preliminares, tras consumir alcohol, el hombre se lanzó al río y, luego de nadar algunos metros, se habría hundido presumiblemente producto del cansancio.

El cuerpo fue encontrado horas más tarde por personal de Bomberos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

Tras el hecho, la Fiscalía de Chillán instruyó una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

DESTACAMOS

País Multas por incumplir feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo pueden superar $1.3 millones por trabajador

LO ÚLTIMO

Mundo Los descubrimientos históricos resueltos por la ciencia en 2025: Desde una momia misteriosa a un barco de origen desconocido
Ipsa busca un nuevo máximo histórico y el dólar se resiste a caer bajo los $900
Queen desvela una canción navideña inédita grabada hace 50 años con Freddie Mercury
Talca: Detienen a sujeto por intentar provocar incendio forestal
Navidad 2025: Cómo el desamor ochentero de Wham! se apoderó de las fiestas y desplazó a los clásicos navideños
Lanzan el plan verano seguro 2025-2026: Más de 1.300 carabineros se desplegarán en todo el país