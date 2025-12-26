Joven boliviano muere ahogado en el río Ñuble: habría consumido alcohol antes de ingresar al agua

El hombre de 24 años falleció en el sector de la Ruta 5 Sur, en Chillán.

Un hombre de 24 años y de nacionalidad boliviana murió ahogado la tarde del jueves en el río Ñuble, a la altura de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Chillán.

La víctima fue identificada como Juan José Echeverría Mamani, cuyo cuerpo fue rescatado por personal de Bomberos tras un operativo en el sector.

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, el joven habría estado consumiendo alcohol antes de ingresar al agua.

El subprefecto Raúl Sánchez, de la Brigada de Homicidios de Chillán, señaló que “conforme a los antecedentes reunidos por los detectives, se estableció que la víctima se encontraba compartiendo con su familia en la ribera del río”.

Según los antecedentes preliminares, tras consumir alcohol, el hombre se lanzó al río y, luego de nadar algunos metros, se habría hundido presumiblemente producto del cansancio.

El cuerpo fue encontrado horas más tarde por personal de Bomberos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

Tras el hecho, la Fiscalía de Chillán instruyó una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.