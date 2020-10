Durante horas de esta tarde, Ciper dio a conocer un nuevo antecedente vinculado a la infiltración de un carabinero en la población Lo Hermida, de Peñalolén, bajo el nombre de “Giovany Arévalo”.

Hasta ahora se pensaba que la identidad usada por el uniformado para su actividad encubierta era ficticia, sin embargo, un nueva publicación del citado medio apuntó que el nombre pertenecería a un joven de 21 años de Alto Hospicio.

“Yo creo que Carabineros suplantó mi identidad”, indicó el joven, quien añadió que se enteró esta jornada que sus datos estaban siendo publicados en redes sociales, lo que “pone en riesgo mi integridad física, y también a mi familia. Esto está super mal. Con mi familia estamos analizando la presentación de acciones legales”.

Según su testimonio, en junio de este año “me tomaron detenido los Carabineros. Y se me perdió la billetera con mi carnet y otros documentos. Se me perdió durante la detención que me hicieron. Y esa billetera nunca más apareció”.

Arévalo sostuvo que tras la detención y confirmar que perdió su billetera con los documentos “tuve que renovar el carnet”, ya que “cuando los carabineros me soltaron, fui al lugar donde me tomaron detenido y la billetera no estaba”.

El uniformado infiltrado, usando la identidad falsa con un RUT (19.979.XXX-X) y una cédula de identidad asociada a Giovany Arévalo Álvarez, habría incitado a integrantes de una organización vecinal a enfrentarse con la carabineros, según queda en evidencia en audios que dan cuenta de la situación.

Las dudas de los vecinos comenzaron cuando lo vieron sacando fotos a las patentes de los autos que llegaron a una reunión para coordinar el aniversario de la población. Luego, estas dudas se confirmaron cuando una de las jóvenes que participaba en las ollas comunes asistió a un centro médico en septiembre y en el televisor de la sala de espera vio al joven con el uniforme de Carabineros.

CNN Chile y CHV Noticias tomaron contacto con Carabineros, pero desde la institución reiteraron que no se referirán al tema ya que la operación está bajo el amparo de la Ley de Inteligencia.