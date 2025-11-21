Jouannet arremete contra Franco Parisi tras auge del PDG: “Ofrece algo novedoso, pero es populismo y demagogia absoluta”

En conversación con CNN Chile Radio, el presidente de Amarillos analizó la derrota electoral de su sector y el ascenso del Partido de la Gente. El diputado calificó las propuestas de Parisi como inviables y atribuyó su éxito a la falta de educación cívica, mientras confirmó la disolución legal de su partido y adelantó su postura para la segunda vuelta.

Una dura crítica al fenómeno político liderado por Franco Parisi realizó esta mañana el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet. En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario analizó los resultados de las recientes elecciones, que dejaron a su colectividad al borde de la disolución legal y consolidaron al Partido de la Gente (PDG) como una fuerza relevante al captar el voto de protesta.

Para Jouannet, el éxito electoral del PDG no responde a una propuesta de centro, más bien a la captura de un electorado desencantado mediante promesas irrealizables. “Es populismo, absolutamente, y demagogia”, sentenció el diputado.

¿Qué dijo sobre Franco Parisi y sus votantes?

El timonel de Amarillos profundizó en el perfil del votante que optó por Parisi, describiéndolo como un grupo mayoritariamente joven y “asistémico”, que se siente ajeno a la política tradicional. Según el parlamentario, este segmento carece de una base sólida de formación ciudadana, lo que lo hace permeable a discursos facilistas.

“Es un votante que no tiene mucha educación cívica (…). Nosotros la educación cívica, la historia, la filosofía, la fuimos sacando de nuestro currículo, entonces el tema de la formación política ciudadana en Chile está muy débil”, argumentó Jouannet.

En esa línea, calificó este apoyo como un “voto líquido”, citando al sociólogo Zygmunt Bauman, argumentando que es un respaldo volátil que perdona las inconsistencias del excandidato presidencial.

El diputado fue enfático al cuestionar la viabilidad técnica de las propuestas del Partido de la Gente. Recordó un debate televisivo donde confrontó a Parisi por sus ofertas de infraestructura:

“Cuando él ofrece cinco megapuertos, le digo ‘¿cuánto cuesta?’. ‘No, se concesiona’. (…) Él ofrece, ofrece, ofrece y lo que tiene es una característica de un muy buen trabajo por redes sociales”, señaló, agregando que no se puede captar votos “a cualquier costo”, ejemplificando con propuestas como “poner minas en el norte”.

En el plano interno, Jouannet confirmó el inicio del proceso de disolución de Amarillos por no cumplir con los requisitos legales tras los comicios. Aclaró que, más que una “libertad de acción” para la segunda vuelta, el partido dejará de existir, liberando a sus militantes de obligaciones éticas institucionales.

Sobre su postura personal para el balotaje, el diputado descartó tajantemente votar por la carta del oficialismo. “Sigo siendo opositor a este gobierno. Este gobierno ha sido malo para el país”, afirmó, criticando la gestión en seguridad, economía y la crisis migratoria. Aunque reservó su voto final para la urna, proyectó un triunfo de José Antonio Kast: “Si nada anormal pasa, José Antonio debería ser el próximo presidente, y yo de verdad le deseo que le vaya bien”.