Andrés Jouannet fustiga a Elisa Loncón por consulta indígena: “Se hace representante de algo que no es”

El diputado de Amarillos por Chile defendió la continuidad de la consulta indígena impulsada por la Comisión de Paz y Entendimiento, cuestionó la postura de la exconvencional y advirtió que “en política hay que ser coherente y decente”.

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado por La Araucanía y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, defendió la continuidad de la consulta indígena derivada de la Comisión de Paz y Entendimiento y cuestionó con dureza a la exconvencional Elisa Loncón por pedir su suspensión. “Es fácil instalarse políticamente a través de la descalificación de un proceso en el que ella no participó, haciéndose representante de algo que no es”, fustigó.

¿Qué dijo el diputado Jouannet?

El parlamentario sostuvo que, pese a las críticas a la gestión del Ejecutivo, el proceso no debe detenerse: “Yo claramente estoy en la oposición, y soy muy crítico del gobierno, pero finalmente respaldamos la Comisión por la Paz y Entendimiento y respaldamos la consulta. A mí me parece que no está bien hoy día que se detenga el proceso”.

Jouannet también apuntó a la necesidad de coherencia política frente a los compromisos adoptados: “En política hay que ser coherente y decente. Si uno firmó un documento, esa firma y esa firma de un partido valen. Y por tanto yo creo que tenemos que seguir adelante”.

El diputado además criticó al senador Jaime Quintana, quien también pidió suspender la consulta indígena: “Yo lo he dicho a Jaime, seguramente conversaré con él, pero me parece que si uno concurrió con su firma frente al Presidente de la República, hay que respetar ese compromiso”.

En su análisis, Jouannet advirtió que detener el proceso solo sumaría otro fracaso a una larga lista de intentos fallidos por abordar el conflicto en la región: “Nosotros en La Araucanía no podemos seguir cada cuatro años haciendo un proceso distinto. Veamos lo que más podamos avanzar en esto”.