José Antonio Kast vuelve a ocupar vidrio blindado en cierre de campaña en Concepción

El candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, durante su cierre de campaña en Concepción, abordó la controversia por el uso del vidrio blindado, deslizó críticas a su contendora Jeannette Jara e hizo un llamado a la unidad de la oposición de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante su acto de cierre de campaña en Concepción, respondió a las críticas del uso del vidrio blindado.

“Es increíble verlos desde aquí, a través de este vidrio que ha generado tanta polémica, pero déjenme decirles que, en algunas ocasiones, hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y ustedes han vivido lo que es el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica, que ataca, que agrede, que no tiene ideas, y es lamentable, pero es necesario en algunos momentos”, dijo ante sus adherentes.

Y subrayó: “No le tengo miedo a nadie. Los que sí tienen que tener miedo son los terroristas, los delincuentes, los que violan y matan, porque tras ellos vamos a ir; a ellos los vamos a ir a buscar, los vamos a encontrar y a juzgar, y a encerrar como corresponde en cualquier país donde se respeta el orden, la ley y la justicia”.

Durante su intervención, deslizó diversas críticas en materia de seguridad, salud y economía. Se refirió a los recientes hechos ocurridos en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde se difundieron registros de internos celebrando con alcohol, asado y música. Además, abordó la situación de las listas de espera y el cierre de la siderúrgica Huachipato.

Respecto a las elecciones presidenciales y parlamentarias, destacó la alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), “que nos permitió sortear con éxito esta larga travesía”, y relató que, en este camino de la carrera presidencial, cuando le consultaron si sería nuevamente candidato, respondió que “sí, pero esta es la última, porque tercera sí es la vencida”.

“Nuestro acuerdo electoral no es para la foto y no es de escritorio; es una alianza de verdad, con todas las dificultades que implica”, remarcó.

En esa línea, adelantó: “No entro en ningún debate ni pelea chica. Así como les digo que la tercera es la vencida y que vamos a ganar, aquí mismo les digo que, si no gano la presidencial, a los minutos de saber los resultados —si no fueran positivos— estaría apoyando a quien pase a la segunda vuelta como oposición a este Gobierno fracasado. En eso no nos perdemos en ningún minuto, este no es tiempo de división”.

“La candidata de la continuidad se está pasando a la oposición”

El exdiputado también deslizó críticas a su contendora del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara: “La candidata de la continuidad se está pasando a la oposición. Eso no lo había visto nunca, eso es algo que no se lo vamos a permitir”.

Además, se refirió a los cánticos contra Carabineros en el acto de Jara en la comuna de Maipú. “Nosotros vamos a aplaudir a nuestros carabineros”, remarcó.

Revisa aquí el discurso completo de José Antonio Kast