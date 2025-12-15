José Antonio Kast se reúne con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda para coordinar el cambio de mando

El mandatario Gabriel Boric recibió este lunes al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio de Gobierno, en una reunión de trabajo que marca el primer gesto formal de coordinación entre ambas administraciones.

El presidente electo José Antonio Kast arribó durante el mediodía de este lunes al Palacio de La Moneda, donde se sostiene la reunión de trabajo con el Presidente de la República, Gabriel Boric, para coordinar el cambio de mando, además de una conversación privada entre ambos.

Su primer encuentro tras el balotaje

La cita se da luego de que el Presidente Boric anunciara, el domingo tras emitir su voto en Punta Arenas, que recibiría al candidato ganador de la elección presidencial una vez conocidos los resultados oficiales.

Tras el cierre del proceso electoral, Boric sostuvo llamados telefónicos tanto con el presidente electo como con la candidata derrotada, instancia en la que reiteró la invitación a Kast para reunirse en La Moneda.

El presidente electo, José Antonio Kast, llega hasta el Palacio de La Moneda junto a su esposa, María Pía Adriazola, para reunirse con el presidente Gabriel Boric. A su llegada, saludan a las personas que esperaban verlo en la Plaza de la Constitución. 📸©AgenciaUno/Hans Scott pic.twitter.com/WwOkas3we8 — AgenciaUno (@agenciaunochile) December 15, 2025

Inicio de la coordinación institucional para el cambio de mando

La reunión marca el inicio formal de la coordinación entre el actual Gobierno y la próxima administración, en un contexto de transición que se extenderá hasta el cambio de mando del 11 de marzo de 2026.

José Antonio Kast acudió a la cita junto a sus asesores Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Arturo Squella, además de su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola.

Desde Presidencia se indicó que se trata de una reunión de trabajo, enfocada en los próximos pasos institucionales y en el traspaso ordenado del poder Ejecutivo.

“Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar. La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país“, expresó en sus redes sociales el Presidente Gabriel Boric tras su reunión.