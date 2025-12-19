José Antonio Kast anuncia reunión con Bachelet como parte de su gira de transición: “Le pediré consejos”

Aunque aún no se han confirmado fecha ni lugar, el mandatario electo señaló que la reunión tendrá como objetivo intercambiar consejos y discutir cómo recuperar el reconocimiento internacional de Chile por su estabilidad y seguridad.

El Presidente electo José Antonio Kast anunció este viernes que sostendrá un encuentro con la exmandataria Michelle Bachelet, en el marco de su agenda de transición y tras reunirse con el exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Aunque aún no se han confirmado fecha ni lugar, Kast señaló que la reunión tendrá como objetivo intercambiar consejos y discutir cómo recuperar el reconocimiento internacional de Chile por su estabilidad y seguridad.

“Todos los problemas que tenemos que enfrentar los abordaremos mirando desde Chile hacia el mundo. No debemos asumir conflictos ajenos, sino enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Lo mismo haré con la expresidenta Bachelet: le pediré consejos y le explicaré cómo podemos proyectar a Chile internacionalmente”, indicó Kast.

Asimismo, sostuvo que “si todos respetamos las normas que establecen la Constitución, si mantenemos el buen trato y cuidamos nuestra patria, Chile puede volver a crecer con todos”.

El anuncio se da luego de que Kast se reuniera con Frei Ruiz-Tagle en un encuentro descrito como cercano y familiar, en el que abordaron la situación del país y la colaboración futura del expresidente en temas de progreso y estabilidad.

En un punto de prensa posterior, Frei destacó la cordialidad de la reunión y expresó su disposición a seguir apoyando a Chile: “Siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso y tranquilidad para Chile”.