José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta presidencial y se impone a Kaiser y Matthei en la “primaria de la derecha”

Esta es la segunda vez que pasa a segunda vuelta. En el proceso eleccionario de 2021, Kast obtuvo 27,91% de las preferencias en primera vuelta; mientras que en el balotaje llegó a 3.650.662 votos (44,14%), versus los 4.621.231 votos (55,87%) de Gabriel Boric.

El candidato de la derecha José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano) inscribió este domingo su nombre para la segunda vuelta presidencial, donde deberá medir fuerzas con la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

El republicano está obteniendo la segunda mayoría durante las elecciones 2025, con un 27% de los votos escrutados, de acuerdo con las cifras entregadas por el Servicio Electoral (Servel).

Esta es la segunda vez que pasa a segunda vuelta. En el proceso eleccionario de 2021, Kast obtuvo 27,91% de las preferencias en primera vuelta; mientras que en el balotaje llegó a 3.650.662 votos (44,14%), versus los 4.621.231 votos (55,87%) de Gabriel Boric.

La carrera de Kast a La Moneda

La tercera campaña presidencial del fundador del Partido Republicano estuvo marcada por distintos aspectos, algunos más polémicos que otros. Pero también por centrada en la división de la derecha donde hizo frente a Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

En todo caso, la carrera a La Moneda mostró un poco más de moderación en el candidato, a diferencia de la campaña de 2021, cuando perdió contra Gabriel Boric. En sus discursos, por ejemplo, se denotó más templanza al momento de distanciarse de sus contendores.

Así, entre los hitos que marcaron su tercera vez como candidato está el enfrentamiento que tuvo con Evelyn Matthei tras acusaciones del uso de bots que la atacaban en redes sociales. Aunque nunca se confirmó dicho vínculo, trascendió que la candidata de Chile Vamos habría tenido alzhéimer.

El tema se extendió por varias semanas, pero terminó con Matthei diciéndole a Kast en un debate que lo perdonaba.

“Quiero decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, expresó en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE).

A pesar de ello, la situación afectó la intención de voto, ya que el republicano registró una baja en las encuestas. El 5 de septiembre, marcaba 27% de las preferencias, situándose en el primer lugar, de acuerdo a Panel Ciudadano UDD. Le seguían Jara (24%) y Matthei (18%).

A la semana siguiente, el 13 de septiembre, el republicano bajó a 24% (-3), aunque continuaba en el primer lugar, el cual compartía con Jara. Ya para el 20 de septiembre, Kast aumentó un punto, llegando a 25%. Lo mismo pasaría con Jara y Matthei.

Otra de las controversias fueron sus dichos respecto a la migración irregular. Actualmente, en Chile residen cerca de 336 migrantes que mantienen una situación migratoria irregular, siendo uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía.

En ese marco, una de las últimas propuestas de Kast fue que para poder sacarlos del país, ellos colaborarán para costear su pasaje de regreso a sus países. Junto con decir que en un eventual gobierno no realizará regularizaciones masivas, afirmó en T13.

Lee también: Kast apunta a que migrantes irregulares colaboren “a pagar su pasaje de salida de Chile”

“Hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile”, planteó, añadiendo que “es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para que vuelva a su patria. Y cuando tenga sus papeles al día, si quiere volver a entrar, va a entrar por la puerta, nunca más por la ventana”.

La situación, en todo caso, fue cuestionada por otros candidatos presidenciales, quienes apuntaron a que la medida no sería viable.

Una de quienes habló fue Jara, quien dijo que “no tiene ningún sentido de realidad. La principal cantidad de migrantes irregulares en nuestro país viene de Venezuela, entonces me pregunto dónde van a aterrizar esos aviones, si en Venezuela no los quieren recibir. Si esto fuera así de simple, hace mucho tiempo las personas ya se habrían reconducido a sus países de origen”.

Johannes Kaiser también cuestionó la medida: “Me gustaría ver cómo lo hace José Antonio para cobrar el pasaje a los migrantes que no se quieren irse del país, porque se supone que es una expulsión. ¿Va a hacer una especie de decomiso o les va a quitar la Cuenta Rut? Yo creo que hay un problema de definición, de qué es lo que quiere hacer”.

El polémico recorte de los US$ 6 mil millones

Antes de eso, y también como propuesta para un eventual Gobierno, Kast apostó por un recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses para poder disminuir el gasto público.

El plan, en todo caso, fue cuestionado por distintos sectores políticos. Desde los equipos de Matthei hasta los de Jara.

Desde el comando intentaron poner paños fríos a la situación. El principal asesor en materia económica de Kast, Jorge Quiroz, intentó explicar de dónde se reducirá el gasto, apuntando a modificaciones administrativas y legales.

Pero el tema no quedó solo ahí. El presidente Gabriel Boric entró al debate tras hacer un emplazamiento durante una cadena nacional -aunque sin nombrarlo-, en el marco de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ante el Congreso.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”, dijo el mandatario, cuestionando: “¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Así, la polémica también tocó la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es recibida por más de 2 millones 220 mil de beneficiarios y beneficiarias.

Kast y el discurso blindado

El último de los hechos que marcó la carrera presidencial fue cuando Kast otorgó un discurso blindado con una pantalla de vidrio.

La situación ocurrió en medio de un acto de campaña hace poco más de una semana en Viña del Mar, al más puro estilo de Donald Trump, quien adoptó la medida tras sufrir un ataque por parte de un sujeto armado en 2024 en Butler, Pensilvania.

Desde el comando explicaron que la medida se adoptó por ser la primera actividad en un espacio público abierto.

“Esas medidas, cuando uno está al aire libre en actos de este tipo, en donde cualquier persona puede acercarse, se tienen que ir adoptando. Nosotros seguimos las instrucciones, creemos que es importante no cuestionarlas, simplemente teniendo a la vista la contingencia”, argumentó Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

De todos modos, el mayor Rodrigo Espejo, de la 1° Comisaría de Viña del Mar, explicó a T13 que “esa no fue parte de la recomendación por lo menos de la prefectura de Viña del Mar; sin embargo, su grupo de asesores tienen que haberle recomendado esas medidas adicionales. No hay ningún llamado ni convocatoria a específicamente atentar con algún candidato, son medidas propias que toman los comandos”.

El vidrio blindado volvió a aparecer para su cierre de campaña en la ciudad de Concepción.