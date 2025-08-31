Kast acusa a Vidal de ser “un activista de Jara” y que “ya debería haber dejado el cargo” en TVN

A raíz de las críticas y acusaciones de intervencionismo electoral por parte del Gobierno, el abanderado republicano apuntó también contra el presidente del directorio del canal público.

Desde mediados de julio entre los distintos partidos de la oposición levantan la crítica contra un intervencionismo electoral en que estarían cayendo los representantes de Gobierno.

Si bien en un comienzo vino más bien desde la UDI, el Partido Republicano también hizo eco de los cuestionamientos a raíz de las declaraciones de autoridades como el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, o la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Los comentarios de ambos apuntaban a la propuesta “Chao préstamo”, que busca modificar parte de lo alcanzado en la más reciente reforma de pensiones.

El presidente del partido, Arturo Squella, afirmó que no podían aceptar “este nivel de intervencionismo” y que esperaban que Contraloría General de la República “reenvíe el instructivo de prescindencia política a los ministros y funcionarios públicos del Gobierno”.

Con todo, comentó que “mientras más se involucre el Presidente Boric y sus ministros a la candidatura de Jeannette Jara, menos posibilidades tiene de ganar”.

“Vidal debió haber dejado el cargo”

El propio candidato presidencial del partido, José Antonio Kast, comentó en El Mercurio que desde hace un tiempo ya viene denunciando intervencionismo electoral por parte del Ejecutivo.

“Y van a seguir aumentando las mentiras, difamaciones y la utilización de cargos. Lo dije también en un debate. Se ausenta del debate la candidata Jara y aparecen defendiéndola ministras, subsecretarios, hasta el presidente de TVN”, expresó el abanderado republicano.

Y sobre este último, Francisco Vidal, profundizó su crítica: “él hoy día es un activista de Jeannette Jara. Francisco Vidal ya debería haber dejado el cargo. Usan la plataforma pública para defender a la candidata de la continuidad”.