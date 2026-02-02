José Antonio Kast evita pronunciarse sobre candidatura de Bachelet a la ONU en visita a damnificados de Viña del Mar

El presidente electo priorizó la emergencia nacional durante su recorrido por Villa Dulce, señalando que solo se pronunciará sobre otros temas cuando asuma el cargo en marzo.

El presidente electo, José Antonio Kast, visitó este sábado el sector Villa Dulce en Viña del Mar para reunirse con familias damnificadas por el megaincendio de 2024. En punto de prensa, evitó respaldar o rechazar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, argumentando que la fecha debe dedicarse a las víctimas de las catástrofes.

Prioridad en la emergencia nacional

Kast enfatizó que la única contingencia actual son las emergencias que afectan al país. “Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar”, afirmó. Sobre el anuncio del gobierno, declinó evaluar si fue acertado, reiterando que “mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.

Según reportó La Tercera, el mandatario electo recordó que asumirá el cargo el 11 de marzo y que hasta entonces su foco estará en las urgencias nacionales, desplazando cualquier debate político internacional.