José Antonio Kast en su visita a Ecuador: “El corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países”

El mandatario electo llegó hasta Ecuador para reunirse con el presidente de ese país, Daniel Noboa.

En su llegada a Quito, Ecuador, el presidente electo José Antonio Kast habló sobre la necesidad de un corredor humanitario.

Kast viajó hasta dicho país para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Y previamente tuvo una escala en Lima, donde sostuvo un encuentro con el canciller peruano, Hugo de Zela, junto a los senadores electos Cristian Vial y Rodolfo Carter.

“Tuvimos escala en Lima donde compartimos con el canciller y conversar con temas que nos afectan como países del extremo sur de Sudamérica, respecto de la migración irregular, del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado y cómo esto ha ido afectando la vida de nuestras naciones”, comentó.

Siguió diciendo que “lo que buscamos es coordinarnos, trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos y también para coordinarnos en temas de la migración irregular. Perú tiene la misma situación, incluso más grave que la que vivimos en Chile con la migración irregular y tenemos que unirnos. En esa misma línea, hemos solicitado la reunión con el presidente de Ecuador para poder avanzar en estos temas y en conjunto buscar una solución que vea dentro de la dignidad de las personas el cómo solucionar algo que nos afecta a todos”.

Cuando se le preguntó sobre los dichos del presidente peruano, José Jerí, respecto a estudiar un corredor humanitario para casos excepcionales, el mandatario electo respondió que hablaron por teléfono, donde hablaron sobre la “posibilidad de seguir trabajando. Existen reuniones bilaterales con Chile sobre temas de seguridad y ellos están evaluando la posibilidad de convocar hacia adelante una reunión con más países”.

“Eso implica coordinarse para un corredor humanitario que hay que analizar todas las vías. Creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea, pero también involucra la situación que vive Ecuador y cómo vamos a enfrentar esto con los otros países que también deberían colaborar, como Colombia. Y el caso de Venezuela, que reciba a las personas que han salido de su país y hoy día están en nuestros territorios de manera irregular”, agregó.

De esa manera, señaló que plantearán al presidente ecuatoriano “la situación del crimen organizado, de la migración ilegal, del narcotráfico, Ecuador también está viviendo una situación crítica y el corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos, Chile, Argentina, eventualmente Bolivia, Perú, Ecuador, esperamos que Colombia se sume y sobre todo que en Venezuela puedan ingresar las personas una vez que lleguen a las fronteras”.

Consultado sobre si se incluirá a Brasil en esta conversación, Kast contestó que se ha ido paso a paso y que el corredor humanitario más directo es con otros países. De todos modos, dijo: “Esperamos que se sume y que haya una coordinación por los países afectados”.