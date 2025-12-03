José Antonio Kast en debate: “Todos los chilenos, si debieran votar hoy y tuvieran a Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”

El candidato republicano emitió estos dichos tras enfrascarse en un debate a propósito de los femicidios en Chile.

En el marco del debate ARCHI 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast afirmó que todos votarían por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, si se presentara a las elecciones en Chile.

Emitió estos dichos tras ser consultado sobre los femicidios en el país. “¿Cómo se ve el tema de la violencia integral contra la mujer si cuando se discutió esta ley fue su sector político quien votó en contra?”, le preguntaron.

“¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los feminicidios, porque no consideraron nuestras opiniones“, replicó en primer lugar el candidato.

Detalló que llevaron esta ley al TC “porque no consideraron nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran los feminicidios”. “¿Usted sabe hoy cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de feminicidios y temas de disputas familiares? Cero, casi cero“, agregó.

La periodista le señaló que el ejemplo de El Salvador “no sé si sea el mejor o sea atingente a nuestra sociedad”, a lo que el candidato republicano afirmó que “todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y estuviera Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele“.

