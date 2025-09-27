Panel Ciudadano UDD: Kast y Jara empatan en primera vuelta, pero candidata oficialista cae en segunda

Según la reciente encuesta del Panel Ciudadano UDD, la competencia presidencial se centra en Kast y Jara, quienes se mantienen empatados, mientras los demás candidatos registran porcentajes significativamente menores.

Una nueva encuesta del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló un escenario altamente competitivo en la carrera presidencial. Según el estudio, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la abanderada oficialista, Jeannette Jara, aparecen empatados en el primer lugar con un 25% de las preferencias en intención de voto.

El sondeo posiciona en tercer lugar a la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien alcanza un 16%, lo que marca una diferencia significativa respecto a los dos primeros.

Más atrás se ubican el diputado Johannes Kaiser (10%), Franco Parisi (9%), el exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls (3%) y el exdiputado Marco Enríquez-Ominami (2%). En tanto, el candidato del Partido Comunista (Acción Proletaria) Eduardo Artés, no logra adhesión en esta medición.

Variaciones respecto a la encuesta anterior

En comparación con los resultados previos del Panel Ciudadano, José Antonio Kast se mantiene estable con un 25%, mientras que Jeannette Jara registra un alza de dos puntos porcentuales, consolidándose como la principal carta del oficialismo.

Por el contrario, Evelyn Matthei desciende un punto, reflejando una ligera baja en su respaldo ciudadano.

Desventaja para Jara en la segunda vuelta

El estudio también evaluó posibles escenarios de segunda vuelta, donde la candidata oficialista aparece en desventaja frente a sus principales competidores de la oposición.

En un eventual enfrentamiento con Kast, Jara alcanza un 31% de los apoyos, mientras que el republicano se impondría con un 47%, consolidando una ventaja de 16 puntos.

Si el escenario la enfrentara a Evelyn Matthei, la brecha sería aún mayor: la exministra del Trabajo obtendría un 28%, frente al 45% de la exalcaldesa de Providencia.