José Antonio Kast en el debate ARCHI: El economista Jorge Quiroz “tiene todo mi respaldo”

Por CNN Chile

03.12.2025 / 08:52

"Tenemos el mejor equipo económico para sacar adelante a Chile", afirmó el candidato republicano.

“Tiene todo mi respaldo”.

Con esas palabras, el candidato presidencial José Antonio Kast se refirió al ser consultado sobre la posición del economista Jorge Quiroz.

En medio del Debate ARCHI, el penúltimo cara a cara entre Kast y Jeannette Jara, previo a la segunda vuelta del 14 de diciembre, el republicano fue consultado por la periodista de Radio Universo, Octavia Rivas, sobre los casos que recaen sobre Quiroz.

Él “está aquí presente y me siento muy orgulloso, gracias Jorge por acompañarnos (…) Tenemos el mejor equipo económico para sacar adelante a Chile”, dijo Kast en primer lugar.

“Él defendió el modelo de colusión de las farmacias, participó en la creación de otro modelo sancionado como colusión -el caso de los pollos, hay correos que así lo señalan-, fue condenado por conducir en estado de ebriedad después de haberse negado a hacerse la alcoholemia y además estuvo procesado en el caso Mopgate, siendo absuelto en el 2016. Con todos esos antecedentes, ¿lo nombraría ministro?”, consultó la periodista.

Frente a ello, el republicano respondió: “Usted acaba de dar todas las respuestas. Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. En las otras afirmaciones que usted hizo, hay errores”.

Cuando se le requirió que Quiroz “es la persona indicada en correos electrónicos como creador del modelo”, Kast remarcó: “Aclaramos el punto”.

Consultado sobre si el economista merece algún reproche ético, dijo: “Usted lo ve ahí, tiene todo mi respaldo”.

