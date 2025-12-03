José Antonio Kast critica expropiación en megatoma de San Antonio y acusa al gobierno de dilatar fallo judicial

El candidato presidencial aseguró que, de haber sido presidente, habría aplicado de inmediato la resolución que ordena el desalojo, cumpliendo la ley sin postergaciones.

El candidato presidencial José Antonio Kast cuestionó la decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas del terreno ocupado por la megatoma de San Antonio, calificándola como una medida dilatoria frente a un fallo judicial firme, en el marco del esperado debate ARCHI.

En declaraciones a la prensa, Kast afirmó que “habría cumplido los fallos, como corresponde” de haber estado en La Moneda, acusando al ejecutivo de emplear estrategias para evitar la ejecución de la sentencia de desalojo.

Firmeza en el Estado de Derecho

El líder republicano enfatizó que “para lograr el Estado de Derecho (…) hay que cumplir la ley”, argumentando que la inacción frente a ocupaciones ilegales fomenta la inseguridad y el crimen organizado.

Respecto a las familias involucradas, propuso un proceso de reubicación “con todo el respeto” y con apoyo logístico estatal, pero estableciendo plazos definidos. Su postura rechaza la expropiación como solución, insistiendo en que la autoridad debe actuar con celeridad cuando existen resoluciones judiciales vigentes.