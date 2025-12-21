José Antonio Kast confirma que vivirá en La Moneda durante su mandato presidencial

El presidente electo aseguró que su decisión responde a criterios de austeridad y seguridad, y restó relevancia al debate por el aumento de las remuneraciones de las autoridades, señalando que su prioridad estará puesta en el correcto uso de los cargos de confianza del Estado.

El presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que residirá en el Palacio de La Moneda una vez que asuma oficialmente el cargo.

Según explicó en conversación con T13, la decisión responde a criterios de austeridad y seguridad, en el marco de la organización de su futura administración.

En un extracto de la entrevista, difundido previamente por el medio antes mencionado, el próximo mandatario fue consultado por el aumento de las remuneraciones de las principales autoridades del Estado, medida que comenzará a regir a partir de marzo e incluye el sueldo del Presidente de la República.

Al abordar ese punto, Kast sostuvo que el foco de su gobierno no estará puesto en el debate salarial, sino en el correcto uso de los cargos de confianza dentro del aparato estatal.

“No hemos debatido el monto del sueldo, lo que hemos debatido que se aprovechen cargos de confianza para personas que no tiene la aptitud o las capacidades para hacer su trabajo (…)”, señaló.

En esa misma línea, agregó que “eso (el aumento de sueldo) lo decidió el Congreso, es una norma legal, nosotros no creemos que en eso se vaya a fijar el tema”, descartando que el reajuste sea una prioridad en su agenda inicial.

Fue en ese contexto que el presidente electo confirmó que fijará su residencia en la sede de Gobierno.

“Ya el solo hecho de que me vaya a vivir a La Moneda, de que no tenga que arrendar una casa, que no tenga que tener triple seguridad: en mi casa antigua, la arrendada y La Moneda (…)”, explicó, subrayando que esta decisión permitirá optimizar recursos y resguardar adecuadamente a las autoridades del Estado.