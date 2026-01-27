País josé antonio kast

José Antonio Kast ajusta su gira en Centroamérica: Fija reunión con Lula en Panamá y posterga anuncio de subsecretarios

Por Michel Nahas Miranda

27.01.2026 / 07:54

El presidente electo reprogramó su paso por El Salvador por condiciones climáticas en EE.UU. y mantendrá actividades en Panamá, incluida una cita con Lula da Silva. La nómina de delegados se informará este viernes y las subsecretarías quedarían para la semana siguiente.

El presidente electo José Antonio Kast ajustó su itinerario internacional tras la cancelación de su vuelo hacia El Salvador por condiciones climáticas, lo que obligó a reordenar su agenda en Centroamérica.

Según información difundida por la Oficina del Presidente electo, Kast mantendrá su arribo a Panamá para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, donde además sostendrá este martes una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro marcará un hito por tratarse de la primera cita entre ambos en el marco de la próxima administración.

La visita a El Salvador —que incluía una reunión con Nayib Bukele y actividades ligadas a la agenda de seguridad— quedó sujeta a evaluación para este viernes o sábado, en función de la reprogramación de vuelos.

El cambio de planificación también impactó el calendario de anuncios del nuevo gobierno. De acuerdo con reportes de prensa, este viernes se oficializaría la nómina de delegados presidenciales mediante un comunicado, mientras que el anuncio de subsecretarías se trasladaría para la semana siguiente.

