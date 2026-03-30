Jornada solidaria entrega más de 450 almuerzos a Bomberos y vecinos de zona afectada en Lirquén

Más de 450 personas participaron en una jornada de reencuentro organizada por trabajadores de KFC. La actividad incluyó la entrega de 250 plantas para iniciar la reforestación en sectores afectados.

Una jornada marcada por la colaboración y el encuentro se vivió en Lirquén, donde voluntarios de Bomberos, sus familias y vecinos de sectores afectados compartieron un almuerzo comunitario que reunió a más de 450 personas, entre niños y adultos.

La instancia buscó reconocer el trabajo realizado durante el megaincendio que, hace dos meses, impactó a diversas zonas de Penco, y que mantuvo a las compañías desplegadas por extensas jornadas. Además, puso en valor el rol que han cumplido como espacios de apoyo para las familias, funcionando tanto como refugios temporales como centros de acopio de ayuda.

El segundo comandante de la Tercera Compañía de Bomberos, Danilo Sanhueza, valoró la iniciativa, llevada a cabo por trabajadores de KFC, destacando su impacto en el ánimo de los voluntarios. “Este tipo de gestos se agradecen profundamente. Más allá de lo material, nos permitió compartir con nuestras familias y vecinos en un ambiente distinto, lo que es muy necesario después de semanas tan exigentes”, señaló.

Asimismo, agregó que estos espacios contribuyen a fortalecer el espíritu del cuerpo de Bomberos: “Nuestra labor muchas veces es silenciosa, pero siempre está al servicio de la comunidad. Instancias como esta ayudan a reconocer ese trabajo y a recargar energías”.

Espacios de encuentro tras la emergencia

Durante la jornada, familias completas —madres, padres, abuelos y niños— compartieron durante varias horas con los trabajadores de KFC, en un ambiente que permitió retomar la vida comunitaria tras semanas de alta exigencia. Para muchos, fue también una oportunidad de reencuentro luego de un período en que los voluntarios debieron permanecer largas horas fuera de sus hogares.

Eso no es todo. También, y de manera simbólica, con el fin de fomentar e incentivar el inicio de la reforestación, desde KFC entregaron 250 plantas de regalos para la comunidad.

La actividad se extendió también a la población Gabriela Mistral, donde vecinos y vecinas recibieron raciones de almuerzo en una instancia especialmente valorada por la comunidad. “Hace tiempo que no teníamos un momento así. Se agradece mucho, especialmente para los niños”, comentó Pamela Crisóstomo, presidenta de la Junta de Vecinos del sector.

Esta acción forma parte de iniciativas orientadas a la entrega de apoyo alimentario en contextos de emergencia y vulnerabilidad, las que han permitido colaborar con distintos espacios comunitarios como albergues, hogares de adultos mayores y organizaciones sociales, fortaleciendo redes de apoyo a nivel local.