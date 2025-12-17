Jorge Quiroz y José Luis Daza se barajan como ministros del futuro gobierno de Kast

Daza confirmó que el presidente electo le ofreció un cargo en el futuro gobierno.

Continúa el despliegue del presidente electo José Antonio Kast.

Distintos nombres han surgido para conformar el gabinete de ministros, sobre el cual se ha señalado que estará listo en la quincena de enero 2026.

Jorge Quiroz y José Luis Daza son algunas de las opciones que se barajan para liderar un Ministerio de corte económico.

La situación ya había sido abordada por el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien dijo en el programa La Casa Streaming que: “La posibilidad existe, seguramente lo estará evaluando. Lo voy a apoyar cualquier cosa que haga, porque es una persona extraordinaria con un conocimiento extraordinario, una persona de bien”.

Cabe recalcar que Daza se desempeña como viceministro de Economía en el país trasandino.

Fue el mismo Daza quien confirmó que Kast le ofreció un cargo en su gobierno, aunque no especificó cuál.

De todos modos, se ha hablado que podría ser ministro de las carteras de Economía, Minería y Energía. Hasta ahora se descarta el Ministerio de Hacienda, el cual podría ser ocupado por el asesor económico de Kast y quien lo acompañó durante la campaña, Jorge Quiroz.