Alessandri llama a la unidad inmediata de la derecha previo a resultados electorales: “Hay que unirse, sea Kast, Kaiser o Matthei”

El parlamentario de la UDI aseguró que, independiente del formato o el momento, su sector debe mostrar cohesión en cuanto se conozcan los resultados, afirmando que el adversario común es la izquierda y que “lo que está en juego es demasiado grande”.

El diputado Jorge Alessandri sostuvo que la derecha debe articular un gesto de unidad “sin condiciones” en caso de que la candidata de su sector, Evelyn Matthei, no avance a la segunda vuelta presidencial.

El parlamentario afirmó que su apoyo será “irrestricto” para quien resulte elegido como abanderado de la centroderecha o de los sectores afines.

Consultado sobre si considera necesario un pronunciamiento conjunto durante la misma jornada electoral, Alessandri fue enfático: “Más allá de si es una foto, un reel o un video, tiene que haber unidad de las derechas en el fondo”.

Alessandri agregó que las ideas del Partido Comunista representan para su sector un adversario suficiente como para priorizar acuerdos internos: “Es tan grave lo que hay del otro lado, que hay que unirse, sea Kaiser o sea Evelyn Matthei”.

El diputado estimó que, dada la rapidez del conteo en Chile, los primeros resultados permitirán tener claridad entre “las 20:30 y 21:00 horas”, por lo que llamó a que los partidos y parlamentarios de la derecha articulen ese gesto de cohesión “hoy mismo”.

“Lo que está en juego es demasiado grande”, añadió, asegurando que estará presente “en el escenario, sea Kaiser, sea Kast o sea mi candidata, que es Evelyn Matthei”, con el objetivo de proyectar unidad en la segunda vuelta presidencial.

Sigue la señal en vivo: