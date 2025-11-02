Johannes Kaiser y el presente de la derecha: “Chile no se derechizó, la izquierda se volvió loca”

El abanderado presidencial además aseguró que en la izquierda "abandonaron a los trabajadores, insultaron símbolos patrios, propusieron la disolución de la unidad nacional, promovieron la desigualdad ante la ley".

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al presente de la derecha en Chile, a dos semanas de la elección del próximo 16 de noviembre.

En diálogo de La Tercera, se le consultó si es que las votaciones serán un nuevo ciclo para la derecha, ante lo cual aseguró que “definitivamente sí. Se consolidará el anclaje de la institucionalidad política y creo que desaparecerán muchos partidos sin necesidad de reforma política”.

“Gracias a la creación del Nacional Libertario, el sistema quedará anclado para evitar un desfonde por la izquierda, como ocurrió en la última década. La falta de un referente sólido en la derecha permitió que Chile Vamos cediera posiciones hacia la izquierda en la búsqueda del centro. Y terminó desfondado el sistema, impulsando iniciativas progresistas woke, como la ley de género. Nuestra existencia los obliga a tensionarse hacia la derecha y con eso se estabiliza el sistema”, añadió.

Además, se le preguntó si es que opina que Chile se “derechizó”, ante lo cual replicó que “Chile no se derechizó; la izquierda se volvió loca. Abandonaron a los trabajadores, insultaron símbolos patrios, propusieron la disolución de la unidad nacional, promovieron la desigualdad ante la ley. Esas posturas serían rechazadas por cualquier marxista histórico. Socialmente eran conservadores“.

“La izquierda del Frente Amplio y el PC, acompañada por la agenda de Jara, abandonó a amplias masas de personas que podían tener una crítica de su situación material y de clase al sistema, y les dijeron, ¿sabes qué más? No solamente te voy a dejar pobre y te voy a decir que eres un problema para el clima, y que si te gusta el fútbol eres un insoportable, y que si eres un hombre eres un machista. Además les amenazan convicciones profundas como son la patria, la educación de los niños”, acotó.

En esa misma línea, aseguró que “los chilenos se quedaron con quien protege hoy sus intereses. La izquierda se izquierdizó, dejó a mucha gente fuera y esa gente que se quedó sin domicilio volvió a buscar domicilio. Y efectivamente la hemos recogido”.