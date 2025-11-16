Johannes Kaiser tras votar: Aseguró que apoyará al candidato de derecha que avance a segunda vuelta “sin condiciones”
Por CNN Chile
16.11.2025 / 10:31
El candidato del Partido Nacional Libertario votó en el Liceo 7 de Santiago.
El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, habló con los medios tras votar en el Liceo 7 de Santiago este domingo.
Entre otras cosas, dijo que, de no ganar, apoyará al candidato de derecha que pase a segunda vuelta: “Yo tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición”.
En esta línea, sostuvo que “sin duda” haría campaña. “A la hora de ayudar o apoyar a que no se instale el Partido Comunista (PC) en el Ejecutivo, yo no me pierdo“.
Sobre si espera lo mismo de los otros candidatos de la derecha, respondió: “Yo no espero en esta materia. Sé que todos los actores involucrados van a actuar con la responsabilidad que se les conoce históricamente en esta materia. Nadie se pierde aquí”.
Respecto a Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la DC, afirmó que “personalmente me cae muy simpática, pero lo que hace es tratar de convencernos de que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella”.