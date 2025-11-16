País Elecciones 2025

Johannes Kaiser tras votar: Aseguró que apoyará al candidato de derecha que avance a segunda vuelta “sin condiciones”

Por CNN Chile

16.11.2025 / 10:31

{alt}

El candidato del Partido Nacional Libertario votó en el Liceo 7 de Santiago.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, habló con los medios tras votar en el Liceo 7 de Santiago este domingo.

Entre otras cosas, dijo que, de no ganar, apoyará al candidato de derecha que pase a segunda vuelta: “Yo tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición”.

En esta línea, sostuvo que “sin duda” haría campaña. “A la hora de ayudar o apoyar a que no se instale el Partido Comunista (PC) en el Ejecutivo, yo no me pierdo“.

Sobre si espera lo mismo de los otros candidatos de la derecha, respondió: “Yo no espero en esta materia. Sé que todos los actores involucrados van a actuar con la responsabilidad que se les conoce históricamente en esta materia. Nadie se pierde aquí”.

Respecto a Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la DC, afirmó que “personalmente me cae muy simpática, pero lo que hace es tratar de convencernos de que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella”.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Mundo Nicolás Maduro canta “Imagine” de John Lennon en medio de las tensiones con Estados Unidos: “Peace, peace”
José Antonio Kast compromete su apoyo "una lista distinta a la del Gobierno" en caso de no llegar al balotaje
"He sido muy maltratada": La removida ministra Ángela Vivanco habla sobre el caso Muñeca Bielorrusa
Johannes Kaiser tras votar: Aseguró que apoyará al candidato de derecha que avance a segunda vuelta “sin condiciones”
Cathy Barriga llega a su local de votación con galletas de corazón para los vocales de mesa: Tuvieron que rechazarlas
Elecciones 2025: Reportan largas filas para excusarse en comisarías de todo el país