Kaiser: “Si los delincuentes se resisten, van a tener que ser sometidos por la fuerza y si pierden la vida, así será”

23.10.2025 / 15:45

Además, el abanderado del Partido Nacional Libertario pretende reemplazar el Estado de Excepción por un Estado de Sitio temporal —e incluso aplicar ley marcial— para desplegar militares y “recuperar el control territorial”.

Durante su visita a Temuco, el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció que, en un eventual gobierno liderado por él, las fuerzas del Estado someterán “por la fuerza” a los delincuentes que se resistan a la intervención estatal.

Durante una actividad en la plaza Aníbal Pinto, Kaiser fue explícito sobre el uso de la fuerza en operativos contra grupos armados y delincuentes.

“Nosotros vamos a entrar, vamos a buscar a los terroristas, vamos a buscar a los delincuentes, vamos a eliminar sus bases de operaciones, les vamos a quitar las armas y si se resisten, van a tener que ser sometidos por la fuerza y si pierden la vida, bueno, así será”, dijo.

El candidato vinculó esa postura con su propuesta de sustituir el Estado de Excepción por un Estado de Sitio temporal y focalizado, además de la aplicación de la ley marcial, que permita desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas como Temucuicui (Ercilla) y Cerro Chuño (Arica) para “recuperar control territorial”.

