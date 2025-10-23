Kaiser: “Si los delincuentes se resisten, van a tener que ser sometidos por la fuerza y si pierden la vida, así será”

Además, el abanderado del Partido Nacional Libertario pretende reemplazar el Estado de Excepción por un Estado de Sitio temporal —e incluso aplicar ley marcial— para desplegar militares y “recuperar el control territorial”.

Durante su visita a Temuco, el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció que, en un eventual gobierno liderado por él, las fuerzas del Estado someterán “por la fuerza” a los delincuentes que se resistan a la intervención estatal.

Durante una actividad en la plaza Aníbal Pinto, Kaiser fue explícito sobre el uso de la fuerza en operativos contra grupos armados y delincuentes.

“Nosotros vamos a entrar, vamos a buscar a los terroristas, vamos a buscar a los delincuentes, vamos a eliminar sus bases de operaciones, les vamos a quitar las armas y si se resisten, van a tener que ser sometidos por la fuerza y si pierden la vida, bueno, así será”, dijo.

El candidato vinculó esa postura con su propuesta de sustituir el Estado de Excepción por un Estado de Sitio temporal y focalizado, además de la aplicación de la ley marcial, que permita desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas como Temucuicui (Ercilla) y Cerro Chuño (Arica) para “recuperar control territorial”.