Johannes Kaiser critica al PC por llamado a movilización: “No me sorprende que estén planteándose en una postura antidemocrática”

El diputado del Partido Nacional Libertario advirtió que si el PC "quiere impedir que ese programa de gobierno se realice, no se está oponiendo a José Antonio Kast, se está oponiendo al 58% de los chilenos".

El diputado y residente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, criticó las declaraciones del Partido Comunista sobre movilizarse durante el gobierno de José Antonio Kast.

Y es que el Comité Central del PC publicó un documento en el cual se propone aprovechar los “hitos de movilización”, impulsando una “movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que exprese no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”.

Así, Kaiser comentó que “todo gobierno que muestra debilidad cuando existe una fuerza que está empeñada en desestabilizarlo, evidentemente que puede sufrir un problema mayor en materia de gobernabilidad. Eso no es, yo creo que no es ninguna noticia, es parte de algo observable”.

Lee también: Lautaro Carmona (PC) responde a críticas por llamado a movilización: “No vamos a entrar en ese juego”

Si bien dijo estar convencido de que ese no será el caso del futuro gobierno de Kast, planteó dudas respecto al comportamiento de la colectividad comunista durante los siguientes cuatro años.

“Tengo la profunda duda respecto a cuál va a ser la conducta, cuanto menos del Partido Comunista y del Frente Amplio, especialmente del Partido Comunista, que ya ha sacado un documento en que advierte, o en la práctica nos promete, que vamos a tener cuatro años, ¿cómo dirían?, calientes. Y eso el Partido Comunista no tiene derecho a hacerlo”, aseveró.

En esa línea, el diputado libertario señaló que al PC “no le interesa el gobierno democrático” y que “en ninguna parte del mundo gobierna con mayorías. Siempre gobierna con una dictadura de unos pocos”.

Y añadió: “No me sorprende que estén planteándose en una postura antidemocrática, violentando la voluntad política de casi 60% de los chilenos. El 58% de los chilenos decidieron que José Antonio Kast va a ser presidente de la República y tiene que conducir los destinos del país. Se inclinaron por su programa de gobierno, no por el programa de gobierno de la señora Jara”.

“Y si el Partido Comunista quiere impedir que ese programa de gobierno se realice, no se está oponiendo a José Antonio Kast, se está oponiendo al 58% de los chilenos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace algo así”, cerró.