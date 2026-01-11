Johannes Kaiser afirma que no será ministro en gobierno de Kast: “Ya habrían hablado conmigo”

El excandidato presidencial y líder nacional libertario aseguró que, "para terminar las especulaciones", no llegará al gabinete de Kast desde el 11 de marzo.
Para el 20 de enero anunció el equipo del presidente electo José Antonio Kast que se dará a conocer quiénes conformarán el primer gabinete de su adminsitración, mientras los días previos ya han sonado diversos nombres con más o menos certeza respecto al cargo que asumirían.
Ejemplo de ello ha sido Jorge Quiroz, encargado económico durante la campaña y quien asoma como el próximo ministro de Hacienda.
Entre los nombres barajados también se esperaba algún pronunciamiento desde el Partido Nacional Libertario, dado el bloque que habían sellado en la parlamentaria junto al Republicano y Social Cristiano.
Sin embargo, este domingo el propio excandidato presidencial Johannes Kaiser habló sobre el tema y descartó que al menos su nombre esté considerado para algún cargo ministerial.
“Yo no he tomado una decisión… Le voy a hacer las cosas más sencillas a la prensa: déjenme de lado, punto. Para qué”, dijo en T13. “Se están generando puras especulaciones que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente Kast. Así que me dejan tranquilo y así no hay mayores discusiones tampoco sobre mi persona”.
Con ello, consultado sobre si él podía confirmar entonces que no será ministro, aseguró: “No, para qué. Punto, se acabó”.
“Si yo hubiera sido una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, todo lo que queda son especulaciones”, agregó, señalando que en su reunión con Kast tampoco se le planteó un ofrecimiento de esa envergadura.
Por otro lado, Kaiser manifestó sus reparos respecto a otro nombre que ha aparecido en la palestra en relación al Ministerio de Defensa, precisamente cartera a la que se presumía podía llegar Kaiser.
Este domingo La Tercera publicó que el nombre de Guillermo Turner está siendo considerado para dicho cargo, periodista, exdirector de medios y exejecutivo en Empresas CMPC.
Sobre este nombre, Kaiser comentó que “probablemente pueda ponerlos a producir alguna cosa, no sé, plantas de tomate”.
“El gobierno de emergencia se planteó sobre la base de que tenemos una crisis de seguridad, una crisis económica, en el sistema de salud. Por eso digo que no estoy muy convencido de que lo que dice La Tercera sea correcto, puede que se esté conversando su nombre no necesariamente para esa cartera. Pero me sorprendería mucho, porque en Defensa uno esperaría a alguien que tenga algo de experiencia en esa materia”.