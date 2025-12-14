Johannes Kaiser aborda rol en eventual gobierno de José Antonio Kast: “Vamos a ver si podemos llegar a un punto de acuerdo”

El diputado del Partido Nacional Libertario dijo que no se cierra a ser parte de un mandato de Kast.

El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, llegó este domingo a votar en el Liceo 7 de Providencia.

Tras emitir su sufragio, el excandidato presidencial abordó la posibilidad de ser parte de un eventual gobierno de José Antonio Kast, señalando que no le cierra la puerta a esta oportunidad.

“Si somos parte de un próximo gobierno es algo que va a decidir, esperamos, el candidato Kast una vez que haya sido electo y si es que es electo”, dijo-

De todos modos, recalcó que dicha decisión deberá tomarla el republicano y que conversarán para ver si llegan a puntos en común.

“Respecto de esa decisión, que es autónoma de él, vamos a iniciar conversaciones y vamos a ver si podemos efectivamente llegar a un punto de acuerdo que nos permita integrarnos de manera productiva a un eventual gobierno”, afirmó.