Durante la mañana de este sábado, un grupo de personas a favor de la opción Rechazo para el plebiscito constitucional se aglomeró en Las Condes. Organizadores de la convocatoria aseguraron que contaban con la autorización del Ejército.

En ese contexto, la Jefatura de Defensa Nacional de la Región Metropolitana salió a aclarar el hecho y señaló que no han autorizado el desarrollo de ninguna manifestación en la capital.

“La Jefatura no ha tramitado permisos especiales sobre la materia, puesto que no le asiste pronunciarse sobre este tipo de acciones, cuando se enmarquen en las disposiciones sanitarias correspondientes y no se vulnere el orden público y ley de tránsito, que incluye mantener la libre circulación peatonal y vehicular”, expresaron a través de un comunicado.

Asimismo, el organismo indicó que “reitera su compromiso con la protección de la normativa sanitaria en pos de mitigar los efectos de esta pandemia”.